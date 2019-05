Japonia - Temperaturi neobişnuit de ridicate pentru luna mai; mai multe curse feroviare au fost anulate Vremea neobisnuit de calda a continuat luni pe teritoriul Japoniei, iar mercurul din termometre a depasit valoarea de 30 de grade Celsius pentru a patra zi consecutiv in centrul capitalei Tokyo, un nou record pentru luna mai, a anuntat Agentia nipona de meteorologie, citata de Kyodo.



340 dintre cele 926 de centre de monitorizare din tara au consemnat temperaturi de peste 30 de grade Celsius.



In orasul Ichihara din prefectura Chiba, in apropiere de Tokyo, au fost inregistrate 35,7 grade Celsius, iar termometrele din Obihiro - provincia Hokkaido din nordul Japoniei - si… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

