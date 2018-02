Japonia, ţara în care vârsta minimă de pensionare ar putea deveni 70 de ani Guvernul a anuntat vineri ca va incerca sa stabileasca propunerea prin schimbari legislative, dupa aprilie 2020, adaugand ca o crestere a varstei de pensionare de la 60 de ani, cat e in prezent, la 65 de ani va fi facuta gradual pentru 3,4 milioane de functionari de stat. In prezent, japonezii pot alege sa primeasca pensia oricand intre varsta de 60 si 70 de ani, iar cei care aleg sa faca asta dupa varsta de 65 de ani primesc un bonus financiar. Japonia este tara in care se inregistreaza cea mai mare speranta de viata. Numarul nasterilor de anul trecut a fost cel mai scazut de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

