Japonia: Summitul G20 a început vineri la Osaka "Mult de munca" in perspectiva, in incercarea de a-i determina pe liderii mondiali, mai dezbinati ca niciodata, sa ajunga la un acord pe dosare precum comertul, schimbarile climatice sau chiar in privinta directiei care sa fie imprimata mondializarii: un summit G20, potential exploziv, a inceput vineri la Osaka, transmite AFP. Liderii celor mai mari 20 de puteri ale planetei se reunesc vineri si sambata in orasul-port din vestul Japoniei pentru intalnirea anuala a unei familii internationale care, de la initierea acestor reuniuni in 2008, nu inceteaza sa se destrame. Un prim subiect controversat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump va discuta cu omologul sau chinez Xi Jinping la summitul G20 de la Osaka, intalnirea celor doi fiind programata sambata la ora locala 11:30 (5:30, ora Romaniei), a anunțat purtatorul de cuvant al Casei Albe, potrivit MEDIAFAX.Intalnirea bilaterala, cu scopul…

- Presedintele american Donald Trump urmeaza sa efectueze in weekend o vizita in Coreea de Sud, dupa summitul G20, si sa discute cu omologul sau sud-coreean Moon Jae-in despre negocieri in dosarul nuclear cu Phenianul, aflate in prezent in impas, a anuntat Casa Albastra, relateaza news.ro.Trump…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, va participa la summitul G20 din Japonia de saptamana viitoare, a anuntat duminica agenția de știri Xinhua, prima confirmare oficiala a prezenței sale la o intalnire la care este posibil sa se intalneasca cu omologul sau american Donald Trump, relateaza Reuters, potrivit…

- Liderii UE nu au reusit sa se puna de acord privind o noua conducere, joi noaptea, dupa un summit care aproape a eliminat principalii candidati ai celor trei familii mari din Parlamentul European. Dupa patru ore de discutii privind selectarea unui nou presedinte al Comisiei Europene, liderii…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat marti ca purtat o conversatie telefonica ”foarte buna” cu omologul sau chinez Xi Jinping si ca va avea ”o intalnire lunga” cu acesta la summitul G20 programat pentru saptamana viitoare in Japonia, potrivit unui articol Bloomberg preluat de Automotive News,…

- 'Ideea unei posibile intalniri intre Putin si Trump la Osaka in marja G20 (28-29 iunie) se afla in aer; dupa ce a lansat aceasta idee, partea americana nu a concretizat-o in niciun fel si nici nu am discutat prin vreun canal elemente importante precum locul, timpul, ordinea de zi', a afirmat Usakov.…

- Presedintele Klaus Iohannis participa marti, la Bruxelles, la summitul Partidului Popular European si la reuniunea informala a Consiliului European. Potrivit agendei oficiale, seful statului va participa de la ora 14,00 (ora Romaniei) la summitul PPE si de la ora 19,00 (ora Romaniei) la reuniunea informala…

- O mașina a intrat miercuri într-un grup de copii în vestul Japoniei, ucigând doi copii de doi ani și ranind alții, dintre care unul se afla în "stare critica", a anunțat poliția, citata de AFP. Accidentul a avut loc dimineața, la Otsu, în prefectura Shiga,…