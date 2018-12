Japonia si-a anuntat miercuri retragerea din Comisia internationala privind vanatoarea de balene (International Whaling Commission, IWC), punand in aplicare o amenintare facuta in septembrie, in scopul "reluarii pescuitului comercial in iulie anul viitor", a anuntat un purtator de cuvant al guvernului, citat de AFP.



Arhipelagul, care se expune astfel unui val de critici din partea unor guverne si organisme de protectie ale animalelor, se va alatura Islandei si Norvegiei, care practica deschis pescuitul comercial de balene.



Japonia nu va pescui totusi balene "in apele Antarcticii…