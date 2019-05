Stiri pe aceeasi tema

- Vremea neobisnuit de calda a continuat luni pe teritoriul Japoniei, iar mercurul din termometre a depasit valoarea de 30 de grade Celsius pentru a patra zi consecutiv in centrul capitalei Tokyo, un nou record pentru luna mai, a anuntat Agentia nipona de meteorologie, citata de Kyodo. 340…

- In orasul Ichihara din prefectura Chiba, in apropiere de Tokyo, au fost inregistrate 35,7 grade Celsius, iar termometrele din Obihiro - provincia Hokkaido din nordul Japoniei - si Ishikawa, din Fukushima, au indicat 35,5 grade Celsius. 340 dintre cele 926 de centre de monitorizare din tara au consemnat…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,1 a fost inregistrat sambata in prefectura Chiba, din sudul Japoniei, a informat Agentia meteorologica nipona (JMA), citata de Xinhua. Seismul a avut loc la ora locala 03.20 p.m., la o adancime de 40 de kilometri. Epicentrul cutremurului a fost localizat la…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,1 a fost inregistrat sambata in prefectura Chiba, din sudul Japoniei, a informat Agentia meteorologica nipona (JMA), citata de Xinhua potrivit Agerpres. Seismul a avut loc la ora locala 03.20 p.m., la o adancime de 40 de kilometri. Epicentrul cutremurului a fost…

- Vremea se va incalzi se va incalzi in acest week-end, pana la 28 de grade Celsius, insa nu scapam de nici un fel de ploi. Vor fi averse, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului și, izolat, vor fi si caderi de grindina. Temperaturile maxime vor ajunge pana la 28 de grade....

- Clipe istorice in Japonia. Imparatul Akihito și-a anunțat oficial abdicarea, un gest fara precedent in casa imperiala a Japoniei, in ultimii 200 de ani. Akihito ramane imparat pana la miezul nopții, dupa care ii urmeaza, la tronul crizantemelor, intaiul sau fiu, Naruhito.

- Dupa un inceput palid, cu soare dar și cu temperaturi destul de scazute, in saptamana 4-10 martie vremea se va incalzi, ușor și treptat, semn ca in sfarșit a venit primavara. Chiar daca soarele va fi destul de prezent in primele zile ale saptamanii, va fi destul de rece, cu temperaturi maxime modeste…

- Astazi, cerul va fi noros, izolat vor cadea precipitatii sub forma de lapovita. La Briceni si Soroca meteorologii au prognozat zero grade, iar la Balti va fi un grad Celsius. La Orhei se asteapta doua grade, iar la Tiraspol se vor inregistra trei grade Celsius.