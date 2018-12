Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul japonez va interzice la randul sau utilizarea de catre administratie a echipamentelor grupurilor chineze Huawei si ZTE, considerate o amenintare la adresa securitatii, a informat vineri presa japoneza, transmite France Presse. Decizia ar putea fi luata incepand de luni, potrivit…

- Ministrul britanic de interne, Sajid Javid, a afirmat luni la radio BBC ca votul din parlament prevazut pentru data de 11 decembrie referitor la acordul premierului Theresa May privind Brexit-ul va avea loc, respingand speculatiile din mass-media potrivit carora guvernul nu va merge inainte cu votul…

- Producatorul auto american Ford a avertizat joi ca lipsa unui acord privind Brexitul ar fi ”o catastrofa”, iar intelegerea la care s-a ajuns intre Londra si Bruxelles trebuie aprobata, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . “Lipsa unui acord privind Brexitul ar fi o catastrofa. Este important sa vedem…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a anuntat, pe Twitter, ca liderii UE au aprobat acordul privind Brexit prezentat de Guvernul condus de Theresa May. Donald Tusk a mentionat ca cei 27 de lideri ai UE au aprobat acordul dupa mai putin de o ora de discutii. Inainte de intalnirea de la Bruxelles,…

- Ministrul german de Interne, Horst Seehofer, a decis sa se retraga din functia de presedinte al formatiunii politice Uniunea Crestin-Sociala (CSU), au anuntat luni mai multe surse din cadrul partidului, relateaza site-ul agentiei Dpa, potrivit Mediafax.Citește și: Negrescu nu pleaca singur:…

- Secretarul de stat in Ministerul Justitiei Marieta Safta, cea care avea in subordine Directia Avizare Acte Normative, a demisionat. Informatia a fost confirmata de ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Demisia vine in ziua in care Guvernul a adoptat OUG pe Legile Justitiei.

- Guvernul japonez a anuntat vineri ca vrea sa depuna rapid un proiect de lege care sa autorizeze primirea mai multor lucratori straini pentru a combate in parte lipsa fortei de munca ce afecteaza deja grav unele sectoare, relateaza France Presse preluata de Agerpres. "Cat mai rapid posibil",…

- Prim-ministrul scotian Nicola Sturgeon, liderul Scottish National Party (SNP), a declarat ca isi va intocmi un plan pentru determinarea independentei Scotiei imediat ce va afla care este intelegerea privind Brexitul pe care prim-ministrul britanic Theresa May o va face cu Bruxellesul. Duminică,…