Japonia se pregateste sa spanzure 13 membri ai sectei Aum

- Membri ai personalului metroului au pastrat un moment de reculegere si au depus flori, in cadrul unei ceremonii solemne, intr-una dintre statiile vizate la o ora de varf, pe 20 martie 1995, statia Kasumigaseki, care deserveste ministerele. In total 13 persoane au fost ucise, iar alte mii…

- Dupa aceste episoade in care iarna isi face de cap, desi afara au dat deja primii muguri, ni se pare ca vara calduroasa e mult mai departe decat ne arata calendarul. In 1816, s-a inregistrat un record absolut, astfel ca in Europa a fost atat de frig in plina vara calendaristica incat nordul continentului…

- Japonia a marcat marti 23 de ani de la atacul cu gaz sarin de la metroul din Tokyo, comis de adeptii unei secte, relateaza AFP, conform agerpres.ro. Angajatii retelei de metrou au tinut un moment de reculegere si au depus flori in timpul unei ceremonii solemne organizate in statia Kasumigaseki,…

- Simona Halep (1 WTA) joaca sambata dimineata un meci de o importanta uriasa, cu Naomi Osaka (Japonia, 44 WTA), in semifinalele de la Indian Wells (ora 05:30). Simona Halep ar putea lua un avans si mai consistent fata de Caroline Wozniacki (2 WTA) in clasamentul mondial, in timp ce premiul incasat de…

- O fetita de patru ani, din Timisoara, a fost ucisa de mama ei, o fosta educatoare. Aceasta i-a alertat pe politisti, care au gasit-o pe micuta inecata in cada si cu venele taiate la ambele maini, transmite News.ro . Odata ajunsi la adresa, o casa din cartierul Ronat, un cartier marginas al Timisoarei,…

- Potrivit politistilor, femeia care si-a ucis fiica a acuzat stari de rau si a inceput sa vomite, in timp ce politistii faceau cercetarea la fata locului. Aceasta le-ar fi spus oamenilor legii ca a inghitit edbicid, iar politistii au chemat un echipaj SMURD. Femeia a fost preluata de echipajul…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, l-a primit astazi in audienta pe ambasadorul extraordinar si plenipotentiar al Japoniei la Bucuresti, Kisaburo Ishii. Intrevederea a prilejuit o trecere in revista a stadiului actual al relatiilor bilaterale si al cooperarii la nivel international dintre Romania…

- Un razboi comercial cu Statele Unite ar aduce un dezastru in economia mondiala, a declarat duminica ministrul chinez al Comertului, Zhong Shan, autoritatile de la Beijing intensificand criticile fata de tarifele anuntate de presedintele american Donald Trump pentru importurile de otel si aluminiu,…

- Locul si data unei asemenea intalniri intre al 45-lea presedinte al Statelor Unite si liderul nord-coreean nu au fost precizate. Aceasta rasturnare de situatie, de negandit in urma cu doar cateva saptamani, are loc dupa doi ani de tensiuni extrem de puternice intre Washington si Phenian, legate…

- Compania Coca-Cola planuieste, dupa 130 de ani de la lansare, realizarea primei bauturi alcoolice, care va fi comercializata în Japonia, pe baza unui amestec cu populara Chu-Hi, scrie The Telegraph.

- Romania, in picaj la rugby. ”Stejarii” au ajuns pe locul 17 in clasamentul mondial Nationala de rugby a Romaniei a mai coborat un loc in ierarhia mondiala ajungand pe pozitia a 17-a, desi sambata a invins Rusia, in etapa a 3-a din REIC 2018. Conform clasamentului World Rugby, ”Stejarii”, care au incheiat…

- În jur de 170 de zboruri si peste 100 de curse feroviare au fost anulate joi în contextul în care agentia meteorologica nipona a avertizat ca vor exista conditii de viscol, ninsori abundente si vânt puternic în

- Medaliatele olimpice la sarituri cu schiurile de la JO de iarna de la PyeongChang, Maren Lundby (Norvegia), Katharina Althaus (Germania) si Sara Takanashi (Japonia), vor fi prezente in acest weekend la Rasnov, unde va avea loc o noua etapa a Cupei Mondiale de sarituri cu schiurile. ''Caravana…

- Bancherii si academicienii considera ca plafonarea dobanzilor la credite, atat la cele de consum cat si la cele ipotecare, poate duce la exituri ale unor jucatori din piata si la pierderea unor locuri de munca, ca urmare a restrangerii industriei. „Daca se complica foarte mult politicile…

- Premierul Viorica Dancila a vorbit despre decizia pe care o așteapta din partea ministrului Justiției, Tudorel Toader, pe care urmeaza sa o faca publica in cursul zilei de astazi. "Voi vedea ce decizie și care au fost punctele de la care a plecat domnul ministru atunci cand va ieși…

- Un avion de vanatoare american a fost nevoit, marti, sa arunce doua rezervoare cu combustibil intr-un lac din nordul Japoniei dupa ce unul dintre motoarele sale a luat foc, transmit agentiile de presa Kyodo si dpa. Ministrul japonez al apararii Itsunori Onodera a declarat ca deocamdata…

- Satui de birocratia greoaie si de indecizia statului, principalii jucatori din industria japoneza a monedelor virtuale negociaza infiintarea unui organism de autoreglementare. Cele doua asociatii patronale ale industriei monedelor virtuale din Japonia ar urma sa fuzioneze intr-o organizatie de autoreglementare,…

- In cadrul cercetarii publicata in jurnalul BMJ Open, expertii au analizat informatii privind starea de sanatate a 60.000 de persoane cu diabet din Japonia, care au fost supuse unor consultatii regulate intre anii 2008 si 2013.

- Antrenorul nationalei de rugby a Romaniei, Lynn Howells, a anuntat echipa pentru meciul de duminica impotriva Spaniei, din Rugby Europe Championship, care conteaza si pentru califcarea la Cupa Mondiala din Japonia. Merita remarcat faptul ca, in primul XV al Stejarilor se regaseste Catalin Fercu, care…

- Tudorel Toader a amanat inca o data anunțul privind decizia in ceea ce privește soarta șefei DNA, Codruța Kovesi. Toata lumea se aștepta la un verdict final, deoarece Toader s-a intors tocmai din Japonia pentru a face, cel puțin teoretic, marele anunț. Astfel, Codrin Ștefanescu, unul dintre cei mai…

- Tudorel Toader, ministrul Justiției, a facut, in urma cu cateva minute, marele anunț așteptat de toata lumea, in cadrul ședinței de Guvern, in legatura cu demiterea Laurei Codruța Kovesi, șefa DNA. In conditiile izbucnirii scandalului inregistrarilor de la DNA Ploiesti si la cererea liderilor Coalitiei…

- Anul 2018 a inceput in forța pentru Alexandra Stan, care a lucrat intens in studio, finalizand cel de-al patrulea album, iar acum lanseaza single-ul “MAMI”. Numele noii piese da și titlul albumului omonim, care va fi lansat in curand in Japonia, urmand ca mai apoi sa apara și internațional. In noul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va intrerupe vizita in Japonia pentru a se intoarce in tara, potrivit Digi24. Anterior, Toader a spus ca nu intelege de ce trebuie sa se intoarca. 0 0 0 0 0 0

- Antrenorul nationalei de rugby a Romaniei, Lynn Howells, spune ca partida de duminica, 18 februarie, contra Spaniei, din REIC 2018, va fi una dificila pentru tricolori, dar obiectivul este obtinerea celei de-a doua victorii din acest an in turneul care poate asigura calificarea primei reprezentative…

- O pisica din Japonia este noua vedeta a rețelelor de socializare, dupa ce a reușit sa salveze un cuplu care s-a ratacit într-o padure, conducându-i pe cei doi, și mașina lor, catre un drum național.

- Alessandra Stoicescu a prezentat in emisiunea „100 de minute”, de la Antena 3, reacția liderului PSD, Liviu Dragnea, dupa ce „Rise Project” a spus ca fiul acestuia a preluat o parte din patrimoniul de lux al Tel Drum cu opt zile inainte ca firma sa-si ceara insolventa. Dragnea spune ca fiul…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a declarat, vineri, ca fiul sau nu-i cere sfaturi si nu i-a comunicat nimic privitor la achizitiile pe care acesta le-ar fi facut in Turnul Magurele. "De ce trebuia sa-mi comunice mie? Ce, DNA acum se pregateste sa intre si in familie, sa…

- Vicepresedintele american Mike Pence a afirmat joi ca SUA urmaresc desfiintarea pasnica a programului nuclear al Coreei de Nord, dar a avertizat Phenianul sa nu subestimeze puterea militara sau determinarea Americii, relateaza Reuters si AFP, informeaza AGERPRES . “Fortele noastre sunt pregatite si…

- O scoala primara de stat din cartierul comercial Ginza din Tokyo a generat controverse din cauza deciziei de a impune elevilor uniforme realizate de producatorul italian Giorgio Armani, scrie Guardian.

- In perioada 7-13 februarie, comisarul pentru politica regionala Corina Crețu, responsabil pentru politica urbana a Uniunii Europene, se va afla la Kuala Lumpur, Malaezia, pentru a participa la cel de-al 9-lea Forum Urban Mondial (link is external). Acesta reprezinta principala reuniune la nivel mondial…

- Doua loji masonice, create special pentru membri ai Parlamentului Britanic și jurnaliști politici, iși mențin activitatea secreta la Palatul Westminster, reședința camerelor parlamentare, potrivit unei anchete realizate de Guardian. O a treia loja continua sa opereze in Londra, iar membri acesteia sunt…

- In cadrul unei convorbiri telefonice, Trump si Abe au 'convenit de asemenea asupra necesitatii de a accelera campania de presiune internationala maxima pentru denuclearizarea Coreei de Nord', a anuntat Casa Alba. Convorbirea are loc in contextul in care emisarul special al SUA pentru Coreea…

- China si Japonia intentioneaza sa stabileasca o linie de comunicare militara pentru a aplana tensiunile in jurul insulelor disputate in Marea Chinei de Est, a anuntat duminica Beijingul, dupa o intrevedere intre ministrii de externe ai celor doua tari, informeaza AFP.Seful diplomatiei nipone,…

- Loredana Toma este varful primei generatii de halterofili de la Clubul Sportiv Botosani. A fost descoperita in urma unei selectii facute de profesorul Constantin Urdas si a confirmat inca de la primele concursuri. In decembrie 2017, botosaneanca din Ibanesti a devenit, la 22 de ani, cea mai buna…

- Presedintele Taiwanului nu exclude varianta unui atac din partea Chinei. Dupa ce Tsai Ing-wen a castigat alegerile prezidentiale din Taiwan, in 2016, relatiile dintre Beijing si Taipei s-au degradat constant, din moment ce liderul de la Taipei sustine independenta Taiwanului fata de China. Beijingul…

- Persoanele aflate intr-un parc de distracții din Tokyo au fost nevoite sa se adaposteasca, dupa ce sirenele au inceput sa sune, din cauza unui exercițiu de aparare civila. Potrivit ABC News, autoritațile din capitala japoneza au organizat acest exercițiu bazindu-se pe un scenariu in care Coreea de Nord…

- Trei studenți din Japonia au chemat poliția cand au vazut nota de plata, dupa ce au comandat trei fripturi, in Veneția. Aceștia au depus imediat plangere. Cazul a ajuns și in atenția primarului orașului, Luigi Brugnaro, care a scris pe Twitter, un mesaj. „Daca acest episod rușinos este confirmat, vom…

- CEO-ul HMD Global sugera sa fim cu ochii pe prezentarea Nokia de la Mobile World Congress, zvonurile sugerand ca vom primi detalii despre o intreaga gama de smartphone-uri in cadrul evenimentului. Se pare insa ca planurile pentru anul 2018 nu se opresc aici pentru HMD, compania fiind in proces de finalizare…

- Naomi Osaka (Japonia, 72 WTA) a vorbit despre meciul pe care il va avea cu Simona Halep, liderul mondial, in optimile de finala ale Australian Open. Sportiva spune ca va da totul pe teren indiferent de ce se va intampla si si-a adus aminte de celalalte confruntari pe care le-a avut cu romanca.

- SUA au facut un apel marți la sporirea presiunii asupra Coreei de Nord pentru ca acesta sa renunțe la ambițiile nucleare, în ciuda unei diferențe de teon între doi din principalii aliați ai Washingtonului, Japonia și Coreea de Nord.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca relatiile romano-japoneze vor fi ridicate la nivel de parteneriat strategic "in viitorul nu foarte indepartat". "Astazi, am fost de acord ca impartasim aceleasi valori si obiective strategice, avem evaluari similare in materie de securitate…

- Deși vizita sa istorica pentru Romania era programata pentru astazi, premierul Japoniei Shinzo Abe a anunțat ca nu mai vine la Palatul Victoria. Decizia a venit in urma demisiei premierului Mihai Tudose, dar și din cauza faptului ca Paul Stanescu a fost refuzat de Klaus Iohannis.Programul…

- Guvernul SUA a aprobat vanzarea de rachete antibalistice catre Japonia, pentru ca aceasta sa se poata apara impotriva amenintarii nucleare si balistice crescande din partea Coreei de Nord, a anuntat miercuri un oficial din cadrul Departamentului de Stat american, informeaza Reuters. Informatiile…

- Liviu Dragnea a declarat, joi seara, la Romania Tv ca mai mulți membri din PSD au fost informați din „zone oculte” ca ar putea sa fie președinți ai partidului. Șeful PSD a spus ca printre aceștia ar putea fi doi membri ai Guvernului, dar chiar și Sorin Grindeanu și Mihai Tudose.

- Japonia va realiza in premiera, in ianuarie, la Tokyo, o simulare de evacuare a cetatenilor capitalei in cazul unui eventual atac cu rachete, ca raspuns la repetatele lansari de proiectile nord-coreene, dintre care unele au zburat in acest an deasupra teritoriului nipon.

- Guvernul japonez a aprobat un buget record pentru aparare, fiind inclusi bani pentru un costisitor sistem de aparare cu rachete si arme care ar putea fi folosite in lovituri preventive contra Coreei de Nord, scrie Guardian.