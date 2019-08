Japonia se pregăteşte de venirea taifunului Krosa La 01:00 GMT, acest ciclon tropical se afla la mai putin de 300 km sud-est de insula Tanegashima, situata la sud de principalele insule ale arhipelagului nipon. Aceste insule vor fi primele afectate joi. Peste un metru de ploaie este asteptat in unele locuri, cu riscul revarsarii unor rauri, producerii de maree si de alunecari de teren. Ca masura de precautie, regiile de transport au decis deja sa anuleze liniile de legatura aeriana si feroviara de mare viteza pentru miercuri si joi, care va fi ziua cea mai dificila. Intalnirile sportive si ale evenimente au fost de asemenea suspendate.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

