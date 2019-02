Japonia se luptă cu cea mai gravă epidemie de pojar din ultimul deceniu Japonia se confrunta la ora actuala cu cea mai mare epidemie de pojar din ultimul deceniu. Organizația Mondiala a Sanatații avertizeaza ca eforturile globale de stopare a virusului dau greș în mare parte din cauza scepticismului fața de vaccinuri, informeaza The Guardian.

Peste 170 de noi cazuri de pojar au fost înregistrate în Japonia de la începutul acestui an, potrivit celor de la NHK. Epidemia de pojar a afectat persoane din 20 de prefecturi ale țarii.

Numarul de cazuri înregisrate în aceasta perioada scurta de timp… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

