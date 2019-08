Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in a condamnat vineri decizia "iresponsabila" a Tokyo de a sterge Seulul de pe o lista de state ce primesc tratament preferential in relatiile comerciale, amenintand Japonia cu represalii, relateaza France Presse. "Aceasta actiune egoista va provoca daune…

- Avioane de vanatoare sud-coreene au tras marti - aproape 400 de focuri de avertisment - in urma unei presupuse incalcari de catre un avion militar rus a spatiului aerian al Insulelor Dokdo, aflate sub controlul Coreei de Sud, dar revendicate de Japonia sub numele de Takeshima.

- Un avion rus a inalcat spatiul aerian sud-coreean in doua randuri marti dimineaa, ceea ce a determinat Fortele aeriane sud-coreene sa desfasoare avioane de vanatoare, care au tras focuri de avertisment, a declarat pentru AFP un reprezentant al Statului Major interarme.Este prima oara cand…

- China a fost de acord sa faca noi achizitii de produse agricole din SUA si sa se intoarca la masa de negocieri. Nu a fost stabilit niciun termen pentru a ajunge la un acord, iar cele doua mari economii ale lumii raman in contradictie asupra unor parti semnificative ale unui acord. Ultima…

- Chiar inainte de a pleca miercuri la summitul G20 in Japonia, presedintele american Donald Trump a trimis noi avertismente catre China si a criticat Germania, pe care a calificat-o drept un partener 'rau platnic', potrivit France Presse. Beijingul are nevoie stringenta sa semneze un acord comercial…

- Presedintele chinez Xi Jinping urmeaza sa efectueze joi o prima vizita de stat - in ultimii 14 ani - in Coreea de Nord, un nou semn al unei apropieri, in momentul in care cele doua tari infrunta presiuni din partea Washingtonului, relateaza AFP, potrivit news.ro.Citește și: Silviu Manastire…

- Se prea poate ca Japonia sa nu fi avut un rol important în a atrage Coreea de Nord în discutiile pe tema programului sau nuclear, dar importanta vizita a liderului ei în Iran, într-un moment în care tensiunile din Orientul Mijlociu sunt în crestere, demonstreaza dorinta…

- China a fost responsabila pentru 80% din metalele rare, un grup de 17 elemente chimice utilizate in productia de echipamente electronice de larg consum si in productia de echipamente militare, pe care SUA le-au importat intre 2014 si 2017. Cresterea tensiunilor comerciale intre primele doua economii…