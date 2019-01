Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul a avut loc la scurt timp dupa miezul noptii, in cartierul Harajuku, unde se afla numeroase magazine, fiind considerat un centru al tineretului si al modei in Japonia. Strada, care era inchisa traficului, era plina de oameni ce sarbatoreau trecerea in noul an. O camioneta a intrat in multime,…

- Bugetul apararii Japoniei va creste in noul an fiscal si va atinge cifra record de 47 miliarde de dolari, in conditiile in care Tokyo doreste sa-si intareasca apararea antirachete si sa desfasoare avioane invizibile pentru a face fata Chinei, relateaza vineri France Presse, conform agerpres.ro. …

- Bugetul apararii Japoniei va creste in noul an fiscal si va atinge cifra record de 47 miliarde de dolari, in conditiile in care Tokyo doreste sa-si intareasca apararea antirachete si sa desfasoare avioane invizibile pentru a face fata Chinei, relateaza vineri France Presse. Aceste previziuni…

- Procuratura din Tokyo suspecteaza ca in octombrie 2008 Ghosn a transferat tranzactii personale catre Nissan astfel incat a putut evita sa achite pierderile de 1,85 miliarde de yeni (16,6 milioane de dolari). Decizia vine la o zi dupa ce un Tribunal din Tokyo a respins neasteptat solicitarea procurorilor…

- O pictura in cerneala cu o vechime de o mie de ani, realizata de unul dintre cei mai mari maestri ai literaturii chineze, Su Shi, a fost adjudecata pentru suma de 52,5 milioane de euro cu ocazia unei licitatii desfasurate la Hong Kong, a anuntat luni casa de licitatii Christie's,

- Uluit și stapanindu-și cu greu supararea, CEO-ul Nissan Hiroto Saikawa și-a criticat mentorul, Carlos Ghosn, care fusese cu cateva ore inainte arestat preventiv in Japonia. Saikawa a spus ca prea multa putere a fost concentrata in mainile unui singur om și a vorbit despre "partea intunecata a erei Ghosn".…

- O panza semnata de pictorul britanic David Hockney a fost vanduta joi cu 90,3 milioane de dolari in doar noua minute, la o licitatie organizata de Christie's la New York, stabilindu-se astfel un record pentru un artist in viata, relateaza AFP. ''Portrait of an Artist (Pool with two figures)''…

- Un spectaculos diamant roz de 18,96 carate a fost adjudecat marti pentru mai mult de 50 de milioane de franci elvetieni (inclusiv costurile), un pret record per carat pentru o piatra de aceasta culoare, la o licitatie organizata de casa Christie la Geneva, informeaza France Presse. Acest diamant de…