Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA Donald Trump, premierul Japoniei Shinzo Abe si prim-ministrul Indiei Narendra Modi s-au salutat reciproc pumn contra pumn si nu prin strangeri de mana, la inceputul intalnirii trilaterale desfasurate vineri la Osaka, informeaza dpa. Presedintele Trump, care a initiat gestul…

- Președintele american Donald Trump va efectua cel puțin opt întâlniri bilaterale în cadrul Summitul Grupului Natiunilor Dezvoltate si Emergente (G20) din Japonia, a transmis un oficial al Administrației de la Washington, scrie Mediafax, citând Reuters. Donald Trump planuiește…

- China a evitat sa confirme marti daca presedintele Xi Jinping va avea o intrevedere tete-a-tete cu omologul sau american Donald Trump cu ocazia summitului G20 ce va avea loc pe 28 si 29 iunie la Osaka, in Japonia, transmite AFP potrivit Agerpres. Trump a afirmat luni, in plin razboi comercial…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo s-ar putea sa abordeze in cursul vizitei sale programate marti, la Soci, problema unei intalniri intre presedintii rus si american, Vladimir Putin si respectiv Donald Trump, in marja reuniunii G20 de la Osaka (Japonia) in iunie, a declarat pentru agentia RIA Novosti…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau chinez Xi Jinping s-ar putea intalni, in marja summitului G20 programat pe 28 si 29 iunie la Osaka, in Japonia, pentru a discuta despre negocierile comerciale americano-chineze aflate in impas, a indicat Larry Kudlow, consilierul economic al Casei…

- Presedintele american Donald Trump a avut luni o convorbire telefonica cu premierul japonez Shinzo Abe, cu care a discutat inclusiv despre recentele teste balistice ale Phenianului, transmite AFP, conform agerpres.ro. Ulterior, premierul Japoniei a declarat presei ca Washington si Tokio intentioneaza…

- Presedintele american Donald Trump a avut luni o convorbire telefonica cu premierul japonez Shinzo Abe, cu care a discutat inclusiv despre recentele teste balistice ale Phenianului, transmite AFP. Ulterior, premierul Japoniei a declarat presei ca Washington si Tokio intentioneaza sa isi…

- Ministrul de Externe Teodor Melescanu si secretarul de stat american Mike Pompeo au discutat, la Washington, despre importanta eforturilor Romaniei de combatere a coruptiei, despre agresiunea rusa si despre rolul Romaniei in mentinerea stbilitatii in regiunea Marii Negre, conform Departamentului de…