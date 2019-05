Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, va incepe sambata o vizita in Japonia pentru o coordonare a actiunilor in fata provocarii reprezentate de Coreea de Nord si a strange legaturile intre cei doi principali aliati de pe o parte si de pe alta a Pacificului. Trump va fi primul lider strain primit in audienta…

- Presedintele american, Donald Trump, va incepe sambata o vizita in Japonia pentru o coordonare a actiunilor in fata provocarii reprezentate de Coreea de Nord si a strange legaturile intre cei doi principali aliati de pe o parte si de pe alta a Pacificului, transmite EFE potrivit Agerpres. Trump…

- Imparatul Naruhito a purtat o roba maron si o palarie inalta neagra in timpul acestui ritual oficial la Palatul Imperial din Tokyo, in timp ce imparateasa Masako a purtat o roba ampla, in nuante de verde deschis si rosu, cu maneci lungi, potrivit fotografiilor publicate de Agentia Casei Imperiale.…

- Noul imparat al Japoniei este Naruhito. Printul mostenitor in varsta de 59 de ani a preluat oficial Tronul Crizantemelor miercuri, la o zi dupa ce tatal sau Akihito a abdicat. Totodata, fratele sau mai mic a primit titlul de print mostenitor. Naruhito a devenit la miezul noptii al 126-lea imparat al…

- Naruhito, noul imparat al Japoniei, a susținut azi primul sau discurs dupa accederea la tron, la o zi dupa ce tatal sau a abdicat, noteaza BBC. Acesta s-a rugat pentru fericire și pentru pace in intreaga lume. Odata cu investirea sa, Japonia a intrat intr-o noua era - numita Reiwa, ceea ce inseamna…

- Imparatul Akihito este primul suveran japonez care abdica dupa mai bine de 200 de ani. In cadrul unei ceremonii impresionante organizate marți, 30 aprilie, imparatul Akihito va renunța la tron iar locul sau va fi luat de fiul sau, Naruhito. Abdicarea imparatului de pe Tronul Crizantemei este prima astfel…

- Donald Trump si Prima Doamna Melania Trump urmeaza sa efectueze o vizita in Japonia in perioada 25-28 mai, iar ei vor fi ”primii invitati de stat in urma urcarii pe tron” la 1 mai a printului mostenitor Naruhito.”Aceasta vizita de stat va consolida legaturile stranse care exista intre popoarele…

- Presedintele american, Donald Trump, va fi, in mai, primul lider strain care se va intalni cu noul imparat al Japoniei, Naruhito, a facut cunoscut joi Casa Alba, potrivit AFP. Donald Trump si Prima Doamna, Melania, vor efectua o vizita in Japonia intre 25 si 28 mai, unde vor fi "primii invitati…