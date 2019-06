Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump va efectua cel puțin opt întâlniri bilaterale în cadrul Summitul Grupului Natiunilor Dezvoltate si Emergente (G20) din Japonia, a transmis un oficial al Administrației de la Washington, scrie Mediafax, citând Reuters. Donald Trump planuiește…

- China și Statele Unite au reluat discuțiile comerciale înainte de o întâlnire între președintele american Donald Trump și omologul sau chinez Xi Jinping în cadrul summitului G20, scrie Mediafax, citând Reuters. Liderul de la Casa Alba a declarat marți ca cele…

- Presedintele american Donald Trump si presedintele chinez Xi Jinping se vor intalni, cel mai probabil, in marja summitului G20 din Japonia de la sfarsitul lunii iunie, a declarat Hogan Gidley, un purtator de cuvant al Casei Albe, relateaza Reuters.Gidley a precizat insa ca intalnirea nu a fost…

- Pozitia Uniunii Europene in ce priveste termenii iesirii Marii Britanii din blocul comunitar nu s-a modificat in urma anuntului de vineri al demisiei premierului Theresa May pe data de 7 iunie, a declarat Mina Andreeva, purtatoare de cuvant a presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker,…

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat miercuri ca s-ar putea intalni cu omologul sau american Donald Trump in cadrul Summitul Grupului natiunilor dezvoltate si emergente (G20) din Japonia, din perioada 28–29 iunie, conform Reuters preluata de mediafax. Administrația de la Kremlin a transmis…

- Tensiunile comerciale intre Statele Unite și China reprezinta o amenințare la adresa investițiilor globale, a avertizat președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, relateaza site-ul agenției Dpa."Am o presimțire ca o buna parte a problemelor economice prezente in lume trebuie analizate…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi, in urma intalnirii cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un, ca garanțiile de securitate oferite de Statele Unite nu vor fi suficiente pentru a asigura denuclearizarea Coreei de Nord, relateaza Reuters potrivit mediafax. Vladimir Putin și Kim Jong-Un…

- Saptamana trecuta a avut loc la Paris o intalnire inedita care a marcat puternic asezarea geopolitica globala. Este vorba despre o vizita bilaterala a presedintelui chinez Xi in Franta, dar acolo unde s-a intalnit cu presedintele francez flancat de cancelarul german Angela Merkel si de presedintele…