- Donald Trump, care a sosit sambata in Japonia, intr-o vizita de stat, protocolara, i-a indemnat pe investitorii japonezi sa-si consolideze prezenta in Statele Unite si a reclamat din nou o reechilibrare a relatiilor comerciale intre cele doua tari, relateaza Reuters.

- In timpul convorbirilor intre cei doi lideri au fost abordate mai multe probleme, intre care si relatiile comerciale dintre cele doua tari, ajungand la concluzia ca au avut "o conversatie foarte buna". Regimul de la Phenian a facut o serie de teste de lansatoare de rachete si de "arme tactice…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat vineri ca probabil va asista la un turneu de sumo cu ocazia apropiatei sale vizite in Japonia, la sfarsitul lunii mai, pentru a se intalni cu noul imparat Naruhito, relateaza AFP. "Vom merge probabil sa asistam la un turneu de sumo", a declarat…

- Președintele american Donald Trump a declarat vineri, înaintea unei întâlniri cu prim-ministrul japonez Shinzo Abe ca discuțiile dintre Statele Unite și Japonia merg foarte bine și exista șansa încheierii unui acord comercial pe termen lung între cele doua țari, relateaza…

- Presedintele american Donald Trump urmeaza sa devina, in mai, primul lider strain care il intalneste pe noul imparat al Japoniei Naruhito, a anuntat Casa Alba, relateaza news.ro citand AFP. Donald Trump si Prima Doamna Melania Trump urmeaza sa efectueze o vizita in Japonia in perioada 25-28 mai, iar…

- Donald Trump si Prima Doamna Melania Trump urmeaza sa efectueze o vizita in Japonia in perioada 25-28 mai, iar ei vor fi ”primii invitati de stat in urma urcarii pe tron” la 1 mai a printului mostenitor Naruhito.”Aceasta vizita de stat va consolida legaturile stranse care exista intre popoarele…

- Administrația de la Tokyo îi va lansa președintelui american Donald Trump o invitație pentru o vizita oficiala în Japonia în perioada 25-28 mai, a declarat vineri purtatorul de cuvânt al Guvernului, scrie Mediafax, citând Reuters.În cadrul vizitei, Donald…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Unva merge în Rusia în a doua parte a acestei luni pentru a se întâlni cu Vladimir Putin, informeaza Kremlinul, citat de Reuters. Anunțul vine în condițiile în care administrația Donald Trump încearca sa ajunga la un acord…