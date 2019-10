Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,7 grade pe Richter a avut loc sambata dupa-amiaza in prefectura japoneza Chiba, la est de Tokyo, in timp ce regiunea se afla in alerta maxima din cauza puternicului taifun Hagibis.

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,7 grade pe Richter a avut loc sambata dupa-amiaza in prefectura japoneza Chiba, la est de Tokyo, in timp ce regiunea se afla in alerta maxima in asteptarea puternicului taifun Hagibis, relateaza EFE. Cutremurul s-a produs la 18:22 ora locala cu epicentrul in largul coastelor…

- Selectionata Noii Zeelande a respins orice tratament preferential la Cupa Mondiala de rugby, vineri, dupa acuzatiile lansate de italieni, nemultumiti de anularea meciului direct din cauza taifunului Hagibis, informeaza AFP. Linia a doua Sam Whitelock a subliniat ca "All Blacks" isi doreau…

- Meciurile Anglia - Franta si Noua Zeelanda - Italia urmau sa se dispute sambata, la Yokohama si Toyota, dar organizatorii Cupei Mondiale de rugby au decis ca acestea sa fie anulate din cauza taifunului Hagibis, care se va abate la sfarsitul saptamanii asupra regiunii Tokyo.

- Doua partide de rugby din cadrul Cupei Mondiale din Japonia au fost anulate, joi, din cauza taifunului Hagibis care va lovi aceasta țara la sfarșitul saptamanii, anunța BBC. Mai exact, este vorba de...

- Meciurile Anglia - Franta si Noua Zeelanda - Italia, care urmau sa se dispute sambata, la Yokohama si Toyota, au fost anulate de catre organizatorii Cupei Mondiale de rugby editia 2019, din cauza taifunului Hagibis care urmeaza sa se abata la sfarsitul

- Nu-l poti vedea, nu-l poti gusta, dar este prezent in apa de baut din Bangladesh. Este vorba despre arsenic. Aproximativ 40 de milioane de oameni dintr-o tara extrem de dens populata (Bangladesh are circa 163 de milioane de locuitori) sunt expusi zilnic acestei substante prezente in apa din fantani.…

- Este stare de urgenta pe coasta de est a Statelor Unite. Un milion de oameni au primit ordin de evacuare obligatoriu numai in Carolina de Sud. Printre ei si multi romani si-au facut, in graba, bagajele si au fugit din calea urgiei.