Japonia - O persoană a murit şi două sunt date dispărute în urma alunecărilor de teren provocate de ploile torenţiale O persoana si-a pierdut viata si doua sunt date disparute in urma alunecarilor de teren provocate vineri de ploile abundente care s-au abatut asupra Japoniei, la numai doua saptamani de la trecerea devastatoare a taifunului Hagibis, relateaza AFP.



O femeie din 40 de ani a fost transportata la spital, iar o alta femeie de 60 de ani a fost data disparuta dupa ce doua case au fost distruse in urma unei alunecari de teren in regiunea Chiba, la sud-est de Tokyo, a declarat un oficial al Departamentului local pentru gestionarea situatiilor de urgenta.



"Decesul sau a fost confirmat…

Sursa articol: agerpres.ro

