​Japonia: O mașină a lovit un grup de copii, o fetiță și un băiat de 2 ani au fost uciși O mașina a intrat miercuri într-un grup de copii în vestul Japoniei, ucigând doi copii de doi ani și ranind alții, dintre care unul se afla în "stare critica", a anunțat poliția, citata de AFP.



Accidentul a avut loc dimineața, la Otsu, în prefectura Shiga, nu departe de Osaka. Mașina a "lovit un grup de 13 copii de la o creșa și trei educatoare care mergeau pe trotuar", a precizat poliția.



Un baiat și o fetița, amândoi de doi ani, au fost uciși.



Potrivit imaginilor difuzate de televiziuni, acest grup de copii de doi… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un vehicul a intrat miercuri in plin intr-un grup de copii in vestul Japoniei, accident soldat cu doi morti si mai multi raniti intre care unii se afla 'in stare critica', a anuntat politia nipona,...

- Un vehicul a intrat miercuri in plin intr-un grup de copii in vestul Japoniei, accident soldat cu doi morti si mai multi raniti intre care unii se afla 'in stare critica', a anuntat politia nipona, citata de AFP potrivit Agerpres. Accidentul s-a produs in cursul diminetii la Otsu, localitate…

- Accidentul s-a produs in cursul diminetii la Otsu, localitate in prefectura Shiga, nu departe de Osaka. Vehiculul a 'lovit o coloana de 13 copii de cresa si trei educatoare care mergeau pe trotuar', a indicat politia. Un baietel si o fetita, de doi ani fiecare, si-au pierdut viata, conform…

- O femeie de 55 de ani a fost accidentata, in aceasta dimineața, in jurul orei 08.15, de o autospeciala de Politie care a fost proiectata pe trotuar de un alt autovehicul din trafic, in zona Pieței Cipariu din orașul Cluj-Napoca. Autospeciala Politiei era in misiune și avea semnalele luminoase in functiune,…

- O fetița de cinci ani din Arad a murit calcata cu mașina de unchiul ei. Accidentul s-a produs sambata, in comuna Groșeni, din cauza neatenției barbatului. Fetita se juca pe strada, iar unchiul ei a incercat sa efectueze o manevra de intoarcere a autoturismului, relateaza Antena3. Din nefericire, omul…

- Justin Bieber a fost dat in judecata de un fotograf pe care, in anul 2017, l-a lovit cu mașina. Accidentul a avut loc in fața unei biserici din Beverly Hills, cand artistul pleca de la slujba, relateaza TMZ. In timp ce Bieber ieșea cu mașina, l-a accidentat pe fotograful William Wilson. Justin a oprit…

- O soferita in varsta de 24 de ani si un barbat de 31 de ani, pasager, au scapat cu viata dupa ce au fost loviti in plin de o locomotiva. Accidentul a avut loc, luni, 11 martie, la iesire din orasul Pucioasa catre Drumul National 71, care leaga Targoviste de Sinaia.

- Deputatul ALDE Adrian Mocanu a accidentat cu autovehiculul sau de teren o tanara de 26 de ani care traversa pe o trecere de pietoni din Buzau. Victima si cativa martori sustin ca deputatul a trecut pe rosu. Mocanu, dimpotriva, afirma ca pietonul traversa neregulamentar. UPDATE Poliția a deschis dosar…