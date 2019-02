Japonia nu va ține cont de rezultatele referendumului cu privire la relocarea bazei militare SUA din Okinawa Majoritatea votanților prezenți la referendumul organizat pentru a decide soarta bazei militare SUA din sudul Japoniei s-au opus propunerii de relocare a acesteia. În ciuda acestui fapt, guvernul central a transmis luni ca nu va renunța la planurile de construcție, informeaza Reuters, potrivit Euronews.

Peste 70% dintre cetațenii prezenți la vot s-au opus relocarii bazei militare Futenma din Okinawa. Rezultatul referendumului este, însa, neconstrângator pentru autoritați.

Okinawa este gazda forțelor militare SUA din Japonia, iar alianța…

Sursa articol: hotnews.ro

