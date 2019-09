Shinjiro Koizumi, stea in ascensiune a politicii din Japonia si fiul fostului premier Junichiro Koizumi, a fost numit miercuri in guvern, in cadru remanierii operate de premierul Shinzo Abe. 'As dori sa reflectam la modul in care am putea sa scapam de ele (centralele nucleare, n.red.), nu la modul de a le pastra', a declarat miercuri seara pentru presa noul ministru, parand a se face ecoul pozitiei anti-nucleare a tatalui sau. 'Vom fi terminati daca vom lasa sa se produca (un accident nuclear) pentru a doua oara in aceeasi tara. Ne este imposibil sa stim cand vom suferi un cutremur de pamant',…