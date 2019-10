Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100.000 de militari, pompieri, politisti si membri ai Pazei de Coasta cauta in continuare supravietuitori in zone inundate si afectate de alunecari de teren sangeroase, declansate de ploi care insotesc Hagibis, catalogate drept "fara precedent" de meteorologii japonezi. Bilantul era…

- Tara Galilor va urca de luni pe primul loc in clasamentul World Rugby, gratie victoriei pe care a obtinut-o sambata la Cardiff impotriva Angliei, 13-6, cu ceva mai mult de o luna inainte de Cupa Mondiala din Japonia (20 septembrie-2 noiembrie), informeaza AFP.

- Nationala de rugby a Angliei va miza pe jucatori cu experienta la Cupa Mondiala din Japonia (20 septembrie - 2 noiembrie), in lotul anuntat luni de selectionerul Eddie Jones regasindu-se doar un singur debutant, scrie Reuters. Este vorba despre jucatorul echipei Bath, Ruaridh McConnochie (27 ani), care…

- Nick Kyrgios (24 de ani, 27 ATP) și Beatrice Bouchard (25 de ani), sora lui Eugenie Bouchard au aparut intr-o imagine controversata pe rețelele de socializare. Nick Kyrgios trece printr-o perioada buna pe toate planurile. Saptamana trecuta a obținut al doilea trofeu din cariera, pe hard-ul de la Washinghton,…

- Studiul facut de Lenovo , s-a desfașurat in perioada 31 martie-27 aprilie 2019, avand drept participanți 15.226 de parinți (de peste 18 ani), din SUA, Mexic, Brazilia, China, India, Japonia, UK, Germania, Franța și Italia. Trei sferturi dintre parinții (75%) chestionați au indicat faptul ca tinerii…

- Un cutremur cu magnitudinea preliminara de 6,2 s-a produs duminica in largul coastelor nord-estice ale Japoniei, a anuntat agentia nipona de meteorologie care a precizat ca nu a fost emisa alerta de tsunami, relateaza Reuters si Kyodo. Seismul a avut loc la ora locala 19:23 p.m. (10:23…

- Pentru prima data in istoria companiei, Coca Cola va vinde prima sa bautura alcoolica. Va aparea in luna octombrie, in Japonia și este posibil ca bautura sa ramana exclusiv in Japonia.