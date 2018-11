Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a afirmat ca Arabia Saudita poarta responsabilitatea de a afla ce s-a intamplat cu trupul jurnalistului disident Jamal Khashoggi, asasinat in interiorul consulatului saudit din Istanbul pe 2 octombrie, relateaza marti Reuters. Potrivit agentiei de…

- ​Facebook ar vrea sa cumpere un jucator important din domeniul securitații cibernetice și ar fi purtat discuții cu cateva companii mari din domeniu, spun surse citate de The Information. Sursele nu au dat nume de companii. Facebook a anunțat recent ca datele a 29 de milioane de useri au fost compromise,…

- Tetapolis Cyber Security Academy, singurul program de training in securitate cibernetica din Romania, va fi functiona in parcul industrial Tetarom 1 din Cluj-Napoca. Aici se vor derula programe de training pentru specialisti in securitate cibernetica, dar si pentru angajati ai firmelor si ai institutiilor…

- Marocul apreciaza rolul Romaniei pe scena regionala si internationala, motiv pentru care si-a exprimat sprijinul pentru candidatura Romaniei in Consiliul de Securitate, a afirmat, miercuri, ministrul Afacerilor Externe si Cooperarii Internationale al Regatului Maroc, Nasser Bourita, intr-o declaratie…

- Coreea de Sud va studia o posibila candidatura comuna cu Coreea de Nord pentru gazduirea Jocurilor Olimpice de vara din 2032 si intentioneaza sa propuna si o candidatura a Asiei de Nord-Est pentru Cupa Mondiala de fotbal din 2030, a afirmat, miercuri, ministrul sud-coreean al Sporturilor, Do Jong-hwan,…

- La Bucuresti se desfasoara Reuniunea Anuala a Diplomatiei Romane La Bucuresti începe astazi Reuniunea Anuala a Diplomatiei Românesti, a carei tema este "Diplomatia - un pilon al României Centenare". Invitatul special al acestei editii este ministrul german de externe,…

- Presedintele afgan Ashraf Ghani a respins duminica demisiile inaintate de trei dintre ministrii importanti ai guvernului, a anuntat biroul de presa al Presedintiei afgane, la o zi dupa demisia consilierului sau pe probleme de securitate, informeaza dpa. Ministrul de interne Wais Ahmad Barmak, cel al…