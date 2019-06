Japonia. Livrări de mâncare cu ajutorul dronelor Japonezii care merg la gratar sau la plaja nu mai sunt nevoiți sa care cutii cu mancare sau sticle de bautura, chiar daca se relaxeaza intr-un loc pustiu. Doua firme nipone și-au unit forțele și au pus la punct un serviciu de livrare cu drona. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

