Filmul "Violet Evergarden - Eternity and the Auto Memory Doll" a fost finalizat pe 17 iulie, cu o zi inainte ca un barbat sa intre in cladirea de trei etaje a studioului unde a stropit cu benzina, in timp ce urla "muriti!", si apoi a dat foc.



Producatori celebri si artisti s-au numarat printre cei ucisi, in timp ce alte 34 de persoane au fost ranite in atac.



Kyoto Animation a amintit toate victimele in genericul final al filmului, care va rula timp de trei saptamani in 83 de cinematografe din Japonia.



"Mi-ar placea ca studioul sa continue sa produca filme de animatie,…