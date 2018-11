Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe se deplaseaza joi in China pentru primul summit oficial bilateral din ultimii sapte ani, cei doi rivali asiatici incercand sa profite de pe urma unui dezghet in relatiile lor, pe fondul frictiunilor comerciale cu Washingtonul, transmite Reuters. China si-a intensificat…

- Agentia de rating Scope a redus ratingul de credit al Romaniei de la BBB la BBB-, cu perspectiva negativa, spunand ca a luat aceasta decizie in urma unei deteriorari continue a performantei fiscale si a traiectoriei slabe a datoriei. Specialistii spun ca Guvernul si-a pierdut credibilitatea, pentru…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat joi ca premierul japonez, Shinzo Abe, i-a transmis ca Tokyo nu poate semna un tratat de pace cu Moscova fara sa seteze anumite conditii in prealabil, scrie Reuters, preluata de news.roPutin, vorbind alaturi de Abe la un forum economic in Vladivostok…

- Guvernul japonez a anuntat vineri ca vrea sa depuna rapid un proiect de lege care sa autorizeze primirea mai multor lucratori straini pentru a combate in parte lipsa fortei de munca ce afecteaza deja grav unele sectoare, relateaza France Presse preluata de Agerpres. "Cat mai rapid posibil",…

- Un fost deputat al opozitiei japoneze cunoscut ca adversar al construirii unei noi baze americane in Japonia a fost ales duminica in functia de guvernator in Okinawa, informeaza luni Kyodo, Reuters si AFP, potrivit Agerpres. Alegerea lui Denny Tamaki, in varsta de 58 de ani si fiul unui puscas…

- Coreea de Sud va studia o posibila candidatura comuna cu Coreea de Nord pentru gazduirea Jocurilor Olimpice de vara din 2032 si intentioneaza sa propuna si o candidatura a Asiei de Nord-Est pentru Cupa Mondiala de fotbal din 2030, a afirmat, miercuri, ministrul sud-coreean al Sporturilor, Do Jong-hwan,…

- Companiile auto Mazda si Suzuki, precum si producatorul de motociclete Yamaha au recunoscut ca au utilizat metode inadecvate pentru testarea emisiilor poluante ale noilor vehicule si economiile de carburant, a anuntat joi Guvernul de la Tokyo, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Problema a apărut…

