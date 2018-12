Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul unui discurs ținut la Adunarea Generala a ONU, prim-ministrul nipon Shinzo Abe a declarat ca Japonia și Rusia trebuie sa-și rezolve disputa teritoriala și sa incheie un tratat de pace.

- Printre acestia se numara unii locuitori din Sardinia sau din Japonia, dar, recent, un om de stiinta si-a intors atentia spre adeptii unui cult care se bucura de o longevitate surprinzatoare, potrivit Descopera. Dan Buettner a cercetat stilul de viata al adventistilor de ziua a saptea care locuiesc…

- Muzica vorbelor Andrei Craciun este scriitor și jurnalist, dar mai ales cititor cu experiența. Și știe ca un condei nipon n-a stricat nimanui niciodata. Nocturne. Cinci povești despre muzica și amurg (editura Polirom, traducere și note de Vali Florescu) Kazuo Ishiguro este un scriitor nascut in Japonia,…

- "Nu am ținut in mod special ca prefectul Capitalei sa fie prezent pe 10 august in București. Dovada este aprobarea memorandumului pentru plecarea in Tokio. Nu pot fi eu de vina pentru ca taifunul a lovit Japonia si a impiedicat deplasarea prefectului. Daca pe aceste argumente se construiește o poveste…

- Japonia va face primul test al liftului spațial menit sa faca legatura rapida intre Pamant și Statia Spatiala Internationala. Acesta va fi o varianta alternativa mai sigura și mai ieftina la transportul cu rachete. Echipa de cercetatori de la Facultatea de Inginerie din cadrul Universitații din Shizuoka…

- Jucatoarea japoneza, Naomi Osaka, a trecut in sferturile US Open de ucrainianca Lesia Tsurenko, scor 6-1, 6-1, și a devenit prima jucatoare din Japonia care a reușit performanța de a ajunge in semifinalele unui turneu de Grand Slam dupa mai mult de 20 de ani, dupa ce Kimiko Date s-a calificat in semifinale…

- Constructorul auto japonez Toyota Motor Corp si-a anuntat miercuri intentia de a rechema la service un numar de 1,03 milioane de vehicule hibride, inclusiv modelul Prius, vandute in Japonia, America de Nord si Europa din cauza unei probleme de cablaj care poate provoca,

- Un foarte puternic taifun, considerat unul dintre cele mai violente care a lovit direct Japonia in ultimii 25 de ani, a dat peste cap transporturile si activitatile industriale. Potrivit agentiei...