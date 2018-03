Japonia isi dezvaluie noul tren de mare viteza

Stiri pe aceeasi tema

- Editura Cartea Copiilor traduce in premiera in limba romana doua noi titluri, „In iarba” de Yukiko Kato si „Hei, stai putin!” de Hatsue Nakawaki, ambele ilustrate de artista Komako Sakai. Avand in comun minimalismul replicilor si ilustratiile delicate si sensibile, cartile sunt ideale pentru copii foarte…

- Japonia a comemorat duminica victimele puternicului cutremur, urmat de un tsunami si de catastrofa nucleara de la Fukushima, din urma cu sapte ani, informeaza DPA si AFP. Ca in fiecare an, o ceremonie oficiala a avut loc la Tokyo, in prezenta prim-ministrului Shinzo Abe, a printului Akishino - al doilea…

- In cazul in care trenul ramane o optiune pentru calatoria de la Bucuresti la Budapesta, ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a discutat cu ministrul Afacerilor Externe si Comertului Exterior din Ungaria, despre posibilitatea realizarii unei linii feroviare de mare viteza intre cele doua capitale.…

- Compania Toyota Motors a anuntat ca va investi trei miliarde de dolari pentru a scoate masinile autonome din laborator si a le pune la dispozitia clientilor, potrivit MarketWatch. Toyota, Denso Corp si Aisin Seiki vor dezvolta o noua companie in Tokyo, denumita Institutul de Cercetare Avansata…

- Echipa olimpica a Japoniei a fost primita cu un urias entuziasm la Tokyo, la revenirea de la PyeongChang, dupa ce a obtinut cea mai buna performanta din toate timpurile la o Olimpiada de iarna - 13 medalii din care 4 de aur, 5 de argint si 4 de bronz. Mai mult de jumatate din numarul total al medaliilor…

- O companie japoneza a anuntat ca va construi cel mai inalt edificiu de lemn din lume, un zgarie-nori de 350 de metri, in centrul Tokyo-ului. Sumitomo Forestry Co. Ltd., departamentul pentru managementul lemnului si padurilor al conglomeratului...

- Sportivul tongan Pita Taufatofua, care a participat vineri in proba de schi fond pe distanta de 15 km, la JO de iarna de la PyeongChang, spune ca se gandeste sa participe si la Olimpiada de vara de la Tokyo din 2020. ''Am de gand sa particip si la JO de la Tokyo din 2020, la un al treilea sport,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a promovat in timpul vizitei pe care a efectuat-o in Japonia proiectul "Cartierul pentru Justitie" ce urmeaza sa fie realizat in Bucuresti. Potrivit unui comunicat al MJ, pe 13 februarie, Tudorel Toader si secretarul de stat Marieta Safta au participat la lucrarile…

- ”Toata lumea de la PSD s-a radicalizat luni, a exprimat opinii in spațiul public ca nu se mai poate, ca trebuie revocat procurorul-șef al DNA, premierul Viorica Dancila a solicitat sa vina urgent Tudorel Toader. Ghinion pe Tudorel Toader și pe PSD, nu mai vorbesc despre relația cu Japonia. E ghinion…

- Japonia: O școala vrea sa introduca uniforme Armani. Parinții, scandalizați. O școala generala din Japonia suporta critici dure pentru planurile sale de a adopta uniforme concepute de marca de lux italiana Giorgio Armani. Potrivit BBC, care citeaza presa locala, școala din Tokyo vrea sa introduca uniforme…

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat joi ca Statele Unite sunt ”pregatite de orice eventualitate” in fata amenintarii nord-coreene, subliniind ca ”toate optiunile” sunt ”pe masa”. ”Lumea sa stie, in aceasta baza aeriana Yokota si oriunde altundeva, ca noi suntem pregatiti de orice eventualitate”,…

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier, aflat in vizita in Japonia, a respins miercuri intr-un discurs la Tokyo existenta unor semne de relaxare a tensiunilor in Peninsula Coreea inaintea Jocurilor Olimpice de Iarna din Coreea de Sud, informeaza dpa. Presedintele german a avertizat asupra unor…

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat miercuri, la Tokyo, ca Washingtonul se pregateste sa anunte ”cele mai dure” sanctiuni economice impuse vreodata Coreei de Nord, relateaza AFP, conform news.ro.”Anunt astazi ca Statele Unite vor dezvalui in curand sanctiunile economice cele mai…

- Vicepresedintele american Mike Pence i-a dat asigurari miercuri premierului nipon Shinzo Abe ca Washingtonul sta "umar la umar" cu Japonia si alti aliati in efortul de a atinge obiectivul denuclearizarii Coreei de Nord, relateaza Reuters. La intalnirea de la Tokyo, premierul japonez a subliniat la randul…

- Guvernul Japoniei si-a exprimat, luni, nemultumirea fata de utilizarea la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang a unui drapel al Coreei unificate pe care figureaza insule disputate de Tokyo si Seul, informeaza AFP, citata de Agerpres. Cele doua Corei au decis sa defileze sub acelasi drapel –…

- Un robot pe nume Sawyer prepara si serveste cafea clientilor intr-o cafenea din Tokyo, Japonia, deschisa saptamana trecuta in districtul Shibuya. Robotul are un singur brat si un ecran in care ii sunt infatisati ochii, noteaza Daily Mail. Aparatul isi intampina clientii si ii intreaba…

- Prim-ministrul rus Dmitri Medvedev a aprobat desfasurarea de avioane militare rusesti pe o insula disputata din apropierea Japoniei, accelerand militarizarea zonei intr-un moment cand relatiile Moscovei cu Tokyo sunt tensionate in legatura cu instalarea unui sistem antiracheta american, relateaza…

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, i-a transmis, duminica, omologului sau japonez Taro Kono ca Beijingul urmareste imbunatatirea relatiilor cu Tokyo si rezolvarea unor serii de dispute dintre cele doua state, unele datind din perioada celui de-al Doilea Razboi Mondial, relateaza site-ul Reuters.…

- O mare parte a Japoniei a fost afectata de viscol, ninsori abundente și temperaturi negative, conform meteorologilor niponi. Au fost temperaturi de -4 grade Celsius in Tokyo, valoare care nu a mai fost inregistrata in capitala japoneza in ultimii 48 ...

- Un militar japonez a murit, iar alte 14 persoane au fost ranite, marti, in urma unei avalanse provocate, cel mai probabil, de eruperea vulcanului Kusatsu-Shirane, aflat la aproximativ 150 de km de capitala Tokyo, informeaza site-ul postului BBC.

- Mii de calatori au ramas blocati in trafic marti si zeci de persoane au fost ranite in urma caderilor de zapada neobisnuit de abundente care s-au produs la Tokyo in cursul zilei de luni, informeaza AFP. Agentia de meteorologie din Japonia a inregistrat 23 de centimetri de zapada in anumite…

- Zeci de persoane au fost ranite si numeroase curse aeriene au fost anulate la Tokyo, din cauza ninsorilor, in contextul in care autoritatile au emis o prima alerta de vreme rea in ultimii patru ani, relateaza News.ro citand AFP.

- "Relatiile cu Rusia reprezinta un numar imens de posibilitati relatiile tarii noastre cu alte state. Tara noastra vrea sa imbunatateasca relatiile cu Rusia prin promovarea activitatilor economice comune, in insulele nordice si a planului econimic in 80 de puncte. In mod consecvent, vom implementa,…

- Pregatiri intense in Japonia, pe fondul tensiunilor cu Coreea de Nord. Luni, Tokyo a activat sistemul guvernamental J alert pentru a simula lansarea de rachete spre oraș, cerand oamenilor sa"evacueze calm intr-o cladire sau in subteran", scrie RT. Aproximativ 350 de persoane s-au grabit sa caute…

- Vendomatele sunt peste tot in Japonia; semnale luminoase, stralucitoare, acestea sunt raspandite pe strazile aglomerate ale orașului Tokyo și chiar in zone mari din provincie. Exista chiar și unele pe partea de sus a Muntelui Fuji pentru a saluta excursioniștii obosiți dupa lunga lor urcare. Vendomatul…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, marti seara, ca demisia premierului Mihai Tudose a facut imposibila din punct de vedere protocolar o intalnire cu prim-ministrul japonez Shinzo Abe la nivelul Guvernului. El sustine ca a avut o discutie cu delegatia japoneza cu care s-a intalnit…

- Shinzo Abe, premierul Japoniei, a fost primit, marti dupa-amiaza, de presedintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni. Vizita sa are loc in plina criza politica, premierul japonez avand programata pentru vizita la Bucuresti si o intalnire cu premierul Mihai Tudose, insa, in conditiile demisiei lui…

- In a doua jumatate a anilor '90 o conjunctura interesanta in care se afla Romania a adus speranta unei relatii consistente intre Tokyo si Bucuresti, dar totul s-a sfarsit, in 2006, chiar inainte de aderarea la Uniunea Europeana. Inceputul anilor '80 situa Romania la un nivel ridicat al datoriilor…

- Japonia va gazdui in 2020 una dintre cele mai spectaculoase Jocuri Olimpice de pina acum. Ele vor fi asistate de inteligența artificiala. Presa japoneza a oferit ultimele detalii despre planurile țarii de a lansa o flota de roboți la Jocurile Olimpice din Tokyo, din vara lui 2020. Japonia vrea sa organizeze,…

- Cutremur cu magnitudine 4.7 in Japonia, anunta USGS. Autoritatile nu au emis o alerta de tsunami. Seismul s-a produs la 101 km de Tokyo. Nu exista informatii privind eventuale pagube sau victime.

- Cu o greutate de 405 kilograme, fiecare kilogram valorand 90.000 de yeni, pestele a fost capturat in localitatea Oma, o zona recunoscuta pentru pescuitul tonului din Japonia, in extremitatea nordica a celei mai mari insule din arhipelagul nipon, Honshu. Pestele a fost cumparat de compania Yamayuki,…

- „Cutremur in largul Ibaraki (nord-estul Tokyo), pregatiti-va de miscari seismice importante". Locuitorii capitalei japoneze au tras o mare sperietura cand telefoanele lor mobile au dat alarma in aceasta dimineata, inainte de a constata, usurati, ca nu s-a intamplat nimic. Chiar si prim-ministrul Shinzo…

- La inceput de 2018, directorul CSM Onești, Ingrid Istrate este conectata deja la Olimpiada din 2020 A inceput munca pe 3 ianuarie. O data cu gimnastele. Dar despre gimnaste vom mai vorbi. Mai ales ca gimnastica reprezinta marele of din 2017 al lui Ingrid Istrate. Directorul CSM Onești a inceput, deci,…

- Veniturile salariale in Minato, zona din Tokyo in care si-au infipt radacini giganti din industria hi-tech, precum Google, Honda, Apple si Sony, au crescut cu 251% in perioada 2012-2016, in comparatie cu salariul mediu in Tokyo care a crescut doar cu 7%, potrivit Quartz. Japonia a fost considerata…

- Japonia va realiza in premiera, in ianuarie, la Tokyo, o simulare de evacuare a cetatenilor capitalei in cazul unui eventual atac cu rachete, ca raspuns la repetatele lansari de proiectile nord-coreene, dintre care unele au zburat in acest an deasupra teritoriului nipon.

- Trenul ultra-rapid Hyperloop a stabilit un nou record propriu de viteza. A atins 387 de kilometri pe ora, cu 60 de kilometri mai mult fata de testul facut la sfarsitul verii. Mai are insa destul pana la viteza maxima promisa.

- Trenul de pasageri care a deraiat, ieri, in statul Washington (nord-vestul SUA) mergea cu o viteza de 80 de mile pe ora (128 km/h) pe o portiune unde limita de viteza era de 30 de mile pe ora (48 km/h)

- Guvernul de la Tokyo a aprobat, marti, decizia de achizitionare a doua sisteme antibalistice americane Aegis Ashore, pe fondul intensificarii tensiunilor cu regimul nord-coreean, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- Sectia de tir a CS Municipal Arad isi pune mari sperante in Daria Haristiade (antrenor Mircea Budurișan) și Casian Codrean (antrenor Gheorghe Pop), multipli campioni naționali, doi dintre cei mai de perspectiva și valoroși pistolari ai Romaniei. Cei doi s-au numarat printre laureații anului 2017,…

- Xiang Xiang, un pui de urs panda femela, in varsta de sase luni, venit pe lume la gradina zoologica Ueno din Tokyo, a fost prezentat luni presei, inainte sa fie mutat in zona accesibila publicului, informeaza AFP. Aflat intr-o forma fizica buna si cantarind 12,3 kilograme, puiul de panda…