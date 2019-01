Japonia intra intr-o noua era, dupa abdicarea imparatului Akihito. Calendarul va incepe din nou de la anul 1

Stiri pe aceeasi tema

- Noul presedinte brazilian, Jair Bolsonaro, a declarat ca ar fi deschis posibilitatii ca SUA sa opereze o baza militara pe teritoriul Braziliei, o miscare care ar marca schimbarea directiei politicii externe a tarii. Bolsonaro, care si-a inceput mandatul, marti, a declarat ca sustinerea Rusiei…

- Amazon.com a dominat in 2018 piata mondiala de retail, iar companiile concurente nu au reusit nici macar sa se apropie de performantele sale, potrivit Business Insider. Astfel, Amazon inregistreaza o crestere incredibila pentru o companie de marimea sa, fiind unul dintre cei mai mari retaileri…

- Gluma unui medic stomatolog a devenit viral pe Internet, dupa ce mai multi romani au crezut pe cuvant ceea ce a scris tanarul pe Facebook. Medicul a publicat imaginea unui castel sustinand ca este din Romania si peste 12.000 au distribuit imaginea, desi in realitate este din Germania.…

- Turcia sustine ca presedintele SUA, Donald Trump, l-a informat pe omologul sau turc, Recep Erdogan, ca autoritatile americane pregatesc expulzarea clericului musulman Fethullah Gulen, insa un oficial de la Casa Alba a negat ca Trump s-ar fi angajat sa-l extradeze pe Gulen. "In Argentina, Trump…

- Viata intr-un orasel mic din sudul Germaniei nu mai e asa de linistita cum era. E zguduita de procese, iar marul discordiei il reprezinta vacile si talangile lor. De cand un cuplu a cumparat o casa mare in zona, nimic nu mai e cum era in Holzkirchen, la sud de Munchen. Cand cei doi s-au mutat,…

- Germania isi mentine angajamentul fata de construirea gazoductului Nord Stream 2, destinat sa transporte gaz rusesc spre Europa ocolind Ucraina, in pofida escaladarii tensiunilor in regiune, a indicat miercuri purtatorul de cuvant al guvernului de la Berlin, Steffen Seibert. SUA si alte voci…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a plantat stejari in Parcul Natural Vacaresti, luni, impreuna cu membri ai asociatiei care ingrijeste parcul natural si colegi de la ambasada. "Ploaia rece de noiembrie din aceasta dimineata nu i-a impiedicat pe ambasadorul Hans Klemm, cativa colegi…

- Profitul net al OMV Petrom a crescut cu 44%, in primele noua luni ale acestui an, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, pana la 2,66 miliarde de lei, conform datelor anuntate miercuri. In aceeasi perioada, vanzarile OMV Petrom au crescut cu 13%, pana la 16,1 miliarde de lei.…