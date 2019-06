Japonia interzice pilotarea în stare de ebrietate a dronelor Textul, care trebuie sa mai fie aprobat de senatori, prevede o amenda maxima de 300.000 de yeni (2.400 de euro) si o pedeapsa ce poate ajunge la un an de inchisoare cu executare. Vor fi sanctionati si cei care, fara sa fi consumat alcool, vor efectua manevre periculoase precum plonjeuri rapide cu dronele lor (pana la 500.000 de yeni amenda). Aceste masuri se vor aplica aparatelor care cantaresc peste 200 de grame. 'Credem ca pilotarea in stare de ebrietate a unei drone este la fel de grava ca si condusul sub influenta alcoolului', a precizat pentru AFP un functionar din cadrul Ministerului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

