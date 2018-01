Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May va efectua saptamana viitoare o vizita de trei zile in China, a anuntat joi diplomatia chineza, in contextul in care Londra incearca sa-si consolideze relatiile cu partenerii sai comerciali si sa pregateasca terenul pentru perioada post-Brexit, transmite France Presse.…

- Japonia a inaugurat marti, la Tokyo, un muzeu consacrat insulelor care constituie subiect de disputa cu China si Coreea de Sud. Seulul nu a intarziat sa ceara inchiderea muzeului administrat de guvernul nipon si care prezinta documente si fotografii in sustinerea revendicarilor teritoriale ale Japoniei,…

- Ministerul de Externe chinez a anuntat marti ca nu detine nicio informatie legata de Gui Minhai, cetatean suedez din Hong Kong, despre care fiica sa afirma ca a fost ridicat de politisti dintr-un tren in timp ce se indrepta spre Beijing, transmite Reuters. Gui a fost ridicat sambata de…

- Ministerul de Externe raspunde criticilor aduse de Ungaria premierului Mihai Tudose dupa declarațiile privind Ținutul Secuiesc. „Declarațiile atrag atenția asupra responsabilitații autoritaților romane și nu sunt nici anti maghiare, nu au nici valențe etnice,” scrie in comunicatul eliberat de MAE.

- Deși ai mancat tot iți este foame? Anumite alimente iți intensifica senzația de foame și in timp iți pot da mari batai de cap, scrie Click Sanatate. Citeste si: MAE, reactie de ULTIM MOMENT dupa convocarea ambasadorului roman la Ministerul de Externe ungar Specialiștii in nutriție recomanda…

- Ambasadorul Romaniei a fost convocat la Ministerul ungar de Externe pentru a oferi explicatii in legatura cu declaratiile premierului Mihai Tudose, care s-a pronuntat impotriva oricarui dialog privind autonomia, anunta ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto.

- Japonia a protestat joi fata de prezenta unei nave militare chineze si a unui submarin neidentificat in apropierea insulelor disputate din Marea Chinei de Est, cerand Beijingului sa evite actiunile care ar putea afecta imbunatatirea relatiilor bilaterale, relateaza Reuters si dpa. Submarinul…

- Ministerul de Externe britanic a respins o solicitare a guvernului din Ecuador de a-i acorda statut diplomatic fondatorului WikiLeaks Julian Assange, relateaza joi agentia britanica Press Association. Assange, in varsta de 46 de ani, se afla de cinci ani si jumatate la ambasada Ecuadorului…

- Ministerul turc de externe i-a convocat pe ambasadorii Rusiei și Iranului pentru a exprima ingrijorarea Turciei cu privire la continuarea operațiunilor militare ale armatei siriene in provincia Idlib, controlata de opoziție, scrie Hurriyet Daily News. Potrivit unor surse diplomatice, Ministerul de Externe…

- Alianța Air France-KLM a lansat, marți, o promoție pentru numeroase destinații intercontinentale, dar și europene, prețul biletelor de avion fiind redus cu pana la 40%. Astfel, pasagerii Air France-KLM vor beneficia de prețuri speciale peste 100 de destinații din America de Nord, America de…

- In cadrul unui discurs fara precedent, presedintele chinez Xi Jinping s-a adresat in fata a peste 7.000 de militari inarmati, in provincia Hebei din nordul Chinei. "Personalul militar nu ar trebui sa se teama de greutati sau de moarte. Ofiterii si soldatii ar trebui sa fie ingrijiti in mod…

- Relațiile țarii noastre cu Federația Rusa trebuiesc resetate, la toate nivelurile. Declarația ii aparține președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, și a fost facuta intr-un interviu pentru agenția rusa TASS. Dodon spune ca pina la finele acestei luni la Chișinau ar putea ajunge o delegație a Ministerului…

- Turcia a denuntat ferm, joi, gasirea ca vinovat de catre un tribunal de la New York a unui bancher turc, in cadrul unui proces cu privire la ocolirea sanctiunilor americane impuse Iranului, transmite News.ro. Prin aceasta hotarire, pronuntata miercuri, „tribunalul american s-a amestecat in afacerile…

- Ministerul de Externe al Olandei a emis un comunicat ca urmare a unei solicitari inaintate de Dan Mașca, președintele Partidului Oamenilor Liberi din Targu Mureș dupa ce ambasadorul Olandei, Stella...

- Norvegia si-a suspendat exporturile de armament si munitie catre Emiratele Arabe Unite (EAU), de teama ca acestea pot fi folosite in Razboiul din Yemen, a anuntat miercuri Ministerul norvegian de Externe, scrie digi24.ro.

- Sistemele antibalistice instalate de Statele Unite în România și Polonia constituie încalcari ale Tratatului forțelor nucleare intermediare (INF), acuza Sergei Riabkov, adjunct al ministrului rus de Externe, avertizând ca Rusia va lua masuri militare pentru a face fața noilor…

- Sistemele antibalistice instalate de SUA in Romania si Polonia constituie incalcari ale Tratatului fortelor nucleare intermediare, acuza Ministerul rus de Externe, denuntand montarea unor elemente antiracheta in Japonia si avertizand ca Rusia va lua masuri militare pentru a face fata noilor riscuri.…

- In ultimele zile, Rusia a condamnat cu fermitate decizia Statelor Unite de a vinde Japoniei sisteme antibalistice de tip Aegis. Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, a explicat ca elementele antiracheta din Japonia sunt parte a planului SUA de a crea un "sistem antibalistic…

- Decizia recenta a Japoniei de a desfasura un sistem american de aparare antiracheta va afecta relatiile Moscovei cu Tokio si este o incalcare de catre Washington a unui tratat de baza privind controlul armelor, a declarat joi purtatoarea de cuvint a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, relateaza…

- Ministerul rus de Externe a anuntat ca Rusia a propus Statelor Unite semnarea unui acord bilateral care sa cuprinda garantii ca niciuna dintre cele doua parti nu se va amesteca in alegerile din cealalta...

- Decizia recenta a Japoniei de a desfasura un sistem american de aparare antiracheta va afecta relatiile Moscovei cu Tokio si este o incalcare de catre Washington a unui tratat de baza privind controlul armelor, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, relateaza…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca Ministerul de Externe trebuie sa ia în serios posibilitatea mutarii Ambasadei României în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, mentionând ca are toata capacitatea institutionala sa

- Ministerul israelian de Externe a initiat contacte cu cel putin zece tari care au exprimat interesul de a muta ambasadele la Ierusalim, dupa exemplul SUA, afirma Tzipi Hotovely, adjunct al ministrului israelian de Externe, printre aceste state figurand, conform unor surse diplomatice, Romania. Conform…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a cerut luni Statelor Unite si Coreei de Nord sa inceapa negocieri privind dosarul nuclear nord-coreean, relateaza agentia de stiri Ria Novosti, preluata de Reuters. Lavrov a afirmat ca Rusia este pregatita sa inlesneasca astfel de negocieri. Moscova a cerut…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a cerut luni Statelor Unite si Coreei de Nord sa inceapa negocieri privind dosarul nuclear nord-coreean, relateaza agentia de stiri Ria Novosti, preluata de Reuters. Lavrov a afirmat ca Rusia este pregatita sa inlesneasca astfel de negocieri.…

- De asemenea, sanctiunile ONU sunt descrise drept "o incalcare violenta a suveranitatii republicii si un act de razboi care distruge pacea si stabilitatea in Peninsula Coreeana si intr-o regiune vasta"."Statele Unite, total ingrozite de determinarea noastra in ceea ce priveste mareata cauza…

- Un risc major de conflict intre SUA și China este dat de un factor mai puțin vizibil, explicat insa de un expert in politca externa din cadrul programlui Brooking. Marea Chinei de Est ar putea fi un motiv de razboi pentru cele doua dintre cele mai puternice puteri ale lumii. „In ciuda profilului mai…

- Ministerul de Externe arata, intr-un comunicat, ca chemarea la Chisinau a ambasadorului Andrei Neguta ar fi legat de cazurile de hartuire si intimidare de catre autoritatile Federatiei Ruse a politicienilor din Republica Moldova, intensificarea acestora in ultima perioada si lipsa unor reactii oficiale…

- 15 noiembrie 2017 - Grupurile multilaterale sunt in mod obișnuit impotente, deci de ce sunt așa multe? In lumea moderna, relațiile dintre state se petrec la doua niveluri. Primul este nivelul bilateral. SUA și China, spre exemplu, nu se ințeleg in chestiuni precum Taiwan, Marea Chinei de Sud, sau cum…

- Ministerul rus al Apararii a condamnat, duminica, declaratiile ministrului francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, potrivit caruia Rusia si-a atribuit in mod nedrept victoria impotriva organizatiei teroriste Stat Islamic in Siria, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Diplomatul american Jeffrey Feltman, adjunctul secretarului general al ONU pentru afaceri politice, a sosit sambata la Beijing dupa ce a incheiat o vizita de cinci zile la Phenian vizand dezamorsarea crizei in Peninsula Coreeana. ACTC a reafirmat sambata poziția Phenianului potrivit caruia…

- China incearca sa dezamorseze 'bomba' care sta sa explodeze in Peninsula Coreea. Ministerul de Externe al Chinei a lansat, joi, un nou apel la calm privind criza nord-coeeana, sustinand ca razboiul nu este raspunsul pentru rezolvarea problemei, in contextul in care Serghei Lavrov a anuntat ca Phenianul…

- Rusia a declarat joi ca este 'foarte ingrijorata' in urma deciziei președintelui american Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului și a cerut tuturor parților implicate in conflictul israeliano-palestinian sa dea dovada de 'reținere' și sa apeleze la dialog, relateaza…

- Ministerul de Externe turc a condamnat miercuri seara decizia SUA de a recunoaste orasul Ierusalim drept capitala a statului Israel, decizie calificata de Ankara ca 'iresponsabila', transmite Reuters.''Condamnam declaratia iresponsabila a administratiei Statelor Unite prin care Ierusalimul…

- Ministerul de Externe turc a condamnat miercuri seara decizia SUA de a recunoaște orașul Ierusalim drept capitala a statului Israel, decizie calificata de Ankara ca 'iresponsabila', transmite Reuters. ''Condamnam declarația iresponsabila a administrației Statelor Unite prin care…

- Șeful diplomației de la Phenian este de parere ca șeful statului american și Casa Alba doresc izbucnirea unui razboi nuclear. El spune astfel ca SUA ”cerșesc” un conflict nuclear.Ministrul de Externe al Coreei de Nord a declarat ca Donald Trump impreuna cu administrația sa “cerșesc un razboi…

- Statele Unite ale Americii au hotarât sa acorde finantare institutiilor mass-media din Ungaria rurala, unde aliatii prim-ministrului Viktor Orban au ajuns sa domine industria. Media maghiara improvizeaza modalitati de a furniza stiri pe lânga activitatea în presa a guvernului,…

- Secretarul de stat in MAE Dan Neculaescu a avut, marți, o intrevedere cu ministrul asistent pentru afaceri juridice și consulare din Ministerul de Externe al Bosniei și Herțegovinei, Frano Planinic, aflat in vizita la București, cu ocazia derularii unei runde de negocieri privind actualizarea cadrului…

- Singapore a intrerupt relatiile comerciale cu Phenianul, fiind cel mai recent partener comercial major al Coreei de Nord care suspenda legaturile cu regimul stalinist in urma inaspririi sanctiunilor ONU, se arata intr-un comunicat al serviciului vamal singaporez, potrivit agentiei de stir…

- Fostul director al Aliantei Franceze din Irkutk (Siberia), Yoann Barbereau, care a reusit sa fuga din Rusia, unde a fost condamnat pentru pedofilie, vrea ca dosarul sau sa fie transmis justitiei din tara sa natala si sa fie despagubit de Ministerul francez de Externe, transmite Le Monde.

- Președintele american iși incheie marți turneul-maraton in Asia, care s-a desfașurat fara incidente, dar și fara un progres major in probleme-cheie și fara a disipa ceața ce impresoara strategia sa in aceasta parte a lumii, comenteaza AFP. Liderii din regiune au rivalizat în eforturile…

- Presedintele SUA Donald Trump se întreaba duminica, într-o postare pe Twitter, de ce liderul nord-coreean Kim Jong-un l-ar insulta numindu-l „batrân”, în conditiile în care el nu l-ar numi niciodata „scund si gras” Trump a mai afirmat…

- Presedintele SUA Donald Trump se intreaba duminica, intr-o postare pe Twitter, de ce liderul nord-coreean Kim Jong-un l-ar insulta numindu-l "batran", in conditiile in care el nu l-ar numi niciodata "scund si gras" si afirma ironic ca se straduiesste atat de mult sa-i fie prieten si ca spera ca va si…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a continuat duminica polemica sa cu liderul nord coreean Kim Jong-un. "De ce Kim Jong-un m-ar insulta numindu-ma batrân, când eu nu l-as numi niciodata scund si gras? Oh, ma straduiesc atât de mult sa-i fiu prieten - si poate într-o…

- Planul Macron si capcanele „Europei cu mai multe viteze”. Cat de flexibila si diferentiata poate fi Uniunea Europeana, ramanand totusi o Uniune? Discursul de la Sorbona a sunat bine dar este un drum lung de la discursurile care suna bine la discursurile care au forta si sansa sa schimbe lumea, sau,…

- Ministerul rus de Externe l-a convocat vineri pe un reprezentant al ambasadei Austriei la Moscova in legatura cu refuzul autoritatilor de la Viena de a acorda vize unor jurnalisti din Crimeea pentru a participa la un eveniment organizat de Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE),…

- Zheng Zeguang a afirmat ca problema nucleara nord-coreeana va fi un subiect important pe agenda intalnirii dintre Trump și președintele chinez Xi Jinping, din cursul saptamanii viitoare. ''China se opune ferm unui conflict in Peninsula Coreea și crede ca folosirea forței nu este calea corecta…

- Turcia ar putea renunța la sistemul „all inclusive” pentru turiști In Turcia ar putea fi anulat sistemul „all inclusive” in statiunile turistice, o propunere in acest sens venind din partea unei confederații a comercianților și artizanilor. Autoritatile din Turcia ar putea sa anuleze sistemul…

- Avioane, nave, arme... Bugetul militar chinez crește de 30 de ani pentru a moderniza echipamente invechite, insa ramane in continuare de trei ori mai mic decat cel al SUA. Prin urmare, Beijingul vrea sa recupereze intarzierea si sa faa din efectivele sale militare o armata de talie mondiala.…

- Coruperea unor functionari in strainatate de catre companii canadiene, pana in prezent tolerata in anumite situatii de autoritatile din Canada, va fi de acum inainte interzisa complet, a anuntat luni Ministerul de Externe canadian, informeaza AFP.Concret, guvernul canadian va elimina 'exceptia…