Stiri pe aceeasi tema

- Imparatul japonez Akihito, care va abdica in aprilie, a transmis sperantele sale de pace pentru poporul sau si pentru intreaga lume, in ultima sa adresare de Anul Nou, in fata unui numar record de persoane venite sa-l aclame pe suveranul nipon, relateaza Kyodo si dpa, potrivit Agerpres. 'Sper…

- Președintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului sau american, Donald Trump, intr-o scrisoare adresata de Anul Nou, ca Moscova este pregatita pentru dialog pe o "agenda vasta", a anunțat Kremlinul, potrivit Reuters.

- 29 de meciuri din prima liga engleza pot fi urmarite intre 30 noiembrie si 3 ianuarie. Derby-urile din campionatul englez pot fi urmarite si de Ziua Nationala, a doua zi de Craciun, plus de Anul Nou.

- 'Parteneriatul dintre cele trei entitati nu va fi afectat de acest eveniment, in schimb vom colabora pentru a tine sub control posibilele confuzii', le-a declarat jurnalistilor Saikawa, dupa ce Carlos Ghosn a fost arestat luni la Tokyo. Ghosn conduce alianta dintre Nissan, Renault si Mitsubishi.…

- Marc Marquez poate castiga titlul mondial in urma cursei din acest weekend. La numai 25 de ani, spaniolul are ocazia de a deveni cvintuplu campion la clasa mare, MotoGP, si are nevoie sa se claseze mai bine decat Andrea Dovizioso sau sa castige cu cel mult un punct mai putin decat...