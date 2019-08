Stiri pe aceeasi tema

- 40 de tineri se afla in continuare pe aeroportul din Tokyo și vor ajunge maine in Romania. Dosarul penal nu este deschis pe numele unei persoane. Se vor face cercetari, vor fi chemați la audieri toți cei implicați in acest caz. Asociația pentru tineri, care a organizat excursia in Japonia,…

- Fernando Torres, 35 de ani, a anunțat oficial ca se va retrage din cariera de fotbalist profesionist de la Sagan Tosu (Japonia). Spaniolul a avut astazi o conferința de presa, la Tokyo, in care a vorbit despre motivele retragerii, dar și despre cel mai bun jucator alaturi de care a evoluat: Steven Gerrard…

- Japonia a dezvaluit vineri un program de reducere a deseurilor din plastic care polueaza oceanele, o chestiune pe care autoritatile nipone doresc sa o discute in cadrul summitului G20 ce va avea loc la Osaka luna viitoare, informeaza AFP. Guvernul de la Tokyo doreste sa se prezinte ca…

- "Este un caz realmente atroce. Sunt foarte revoltat. Sincere condoleante victimelor si sper ca ranitii sa se refaca rapid", a declarat Abe la televiziune.Atacul, un eveniment rar in Japonia, considerata o tara sigura, a survenit cu putin inainte de ora locala 08:00 in orasul de la sud de…

- Vremea neobisnuit de calda a continuat luni pe teritoriul Japoniei, iar mercurul din termometre a depasit valoarea de 30 de grade Celsius pentru a patra zi consecutiv in centrul capitalei Tokyo, un nou record pentru luna mai, a anuntat Agentia nipona de meteorologie, citata de Kyodo. 340…

- Imbracata intr-o rochie Calvin Klein de 4.000 de dolari, Melanie Trump a fost pusa in dificultate din cauza vantului, fiind nevoita sa-și ținaa rochia cu mana. Donald Trump a sosit sambata in Japonia pentru o vizita de patru zile destinata sa consolideze legaturile dintre cele doua țari, dar …

- Din aceasta primavara, magiunul de Topoloveni, primul produs romanesc care a obtinut denumirea de Indicatie Protejata la nivelul UE, este si marca protejata in Japonia. Timp de patru zile, firma ce produce magiunul de Topoloveni a fost singura din Romania selectata sa participe la o misiune economica…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, alaturi de șefi de stat și de guvern din mai multe țari, a fost invitat la ceremonia de încoronare a împaratului Naruhito al Japoniei, eveniment programat pentru luna octombrie, a anunțat vineri ambasada nipona la Moscova, informeaza agenția de știri…