Japonia: Guvernul aprobă un plan de achiziţii militare, cu avioane F-35 şi sisteme Aegis, pentru a contracara China şi Rusia Japonia isi va accelera programul de achizitii militare, in urmatorii cinci ani urmand sa cumpere avioane 'invizibile', rachete cu raza lunga de actiune si alte echipamente avansate pentru a sprijini fortele americane in fata expansiunii Chinei in Pacificul de Vest, transmite marti Reuters, citand doua documente guvernamentale. Japonia isi propune sa cheltuiasca 225 miliarde de dolari pentru achizitii militare in urmatorii 5 ani, cu 6,4% mai mult fata de perioada anterioara. Aceste planuri sunt cel mai clar indiciu de pana acum in ce priveste ambitia Japoniei de a deveni o putere regionala,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

