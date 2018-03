Japonia EXCLUDE varianta unui acord comercial bilateral cu SUA

Stiri pe aceeasi tema

- China l-a informat marti pe presedintele Statelor Unite, Donald Trump, despre vizita la Beijing a liderului nord-coreean Kim Jong Un, a facut cunoscut Casa Alba, intr-un comunicat citat de Reuters. Informarea a cuprins si un mesaj personal pentru Trump de la omologul sau chinez, Xi Jinping.…

- Statele Unite si Coreea de Sud au ajuns la un acord de principiu pentru incheierea unui nou tratat comercial, iar detaliile acestuia vor fi facute publice in perioada urmatoare, a anuntat, marti, Sarah Sanders, purtatorul de cuvant al Casei Albe, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Spaniolii susțin ca Romania ar putea fi exclusa de la Cupa Mondiala de Rugby. De vina ar fi naturalizarea unui jucator. Sione Faka’osilea a jucat pentru reprezentativa de rugby in sapte din Tonga in competitia Gold Coast 2012-2013 si nu ar mai fi avut dreptul de a evolua pentru o alta echipa nationala.…

- Președintele SUA Donald Trump se pregatește sa expulzeze zeci de diplomați ruși din Statele Unite ca raspuns la otravirea fostului spion rus in Marea Britanie, sustine Bloomberg, citand doua surse familiarizate cu situația. Agenția transmite ca Trump ar fi fost de acord cu recomandarile consilierilor…

- Ministrul german al Economiei Peter Altmaier (CDU) a apreciat joi ca este inca posibil sa se evite in ultimul moment impunerea unor taxe vamale anuntate de catre presedintele american Donald Trump, relateaza AFP. ”Eu cred ca avem o sansa reala sa evitam aceasta intrare in vigoare, daca Statele Unite…

- Uniunea Europeana are sanse sa-si asigure exceptarea de la noile tarife la importurile de otel si aluminiu ce vor fi impuse de vineri de Statele Unite, a anuntat ministrul german al Economiei, Peter Altmaier, citat de Reuters.

- Liderii financiari ai statelor membre ale G20 au sustinut luni libertatea comertului, pe fondul temerilor provocate de tarifele americane impuse pentru otel si aluminiu, dat Statele Unite au aratat ca nu pot sa isi sacrifice interesele nationale pentru ca sistemul sa functioneze, relateaza Reuters,…

- Franta se asteapta ca Uniunea Europeana sa beneficieze de o scutire totala privind noile taxe impuse de Statele Unite pentru importurile de otel si aluminiu, a declarat luni ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Diplomati care reprezinta statele membre ale UE la negocieri privind Brexit-ul au fost convocati intr-o reuniune de urgenta, luni, de catre negociatori UE, au anuntat diplomati si oficiali, in contextul aparitiei unor speculatii despre incheierea unui acord interimar inaintea unui summit care va…

- Ministrul de externe ceh Martin Stropnicky a respins sambata acuzatiile Moscovei potrivit carora agentul neurotoxic folosit impotriva fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale in sudul Angliei ar fi provenit din Republica Ceha, relateaza Reuters. Purtatoarea de cuvant a Ministerului…

- Un razboi comercial cu Statele Unite ar aduce un dezastru in economia mondiala, a declarat duminica ministrul chinez al Comertului, Zhong Shan, autoritatile de la Beijing intensificand criticile fata de tarifele anuntate de presedintele american Donald Trump pentru importurile de otel si aluminiu,…

- Bitcoin a înregistrat, vineri, o scadere de 4%, ajungând la cotatia de 8.947 de dolari. Scaderea s-a datorat schimbarilor din aceasta saptamâna pe care Statele Unite si Japonia le-au facut în încercarea de a tine

- Unsprezece state din regiunea Asia-Pacific, intre care Japonia si Canada, au semnat joi un acord comercial major, in lipsa Statelor Unite, dand un semnal puternic impotriva protectionismului si razboaielor comerciale, relateaza Reuters.

- Comisarul UE pentru Comert, Cecilia Malmstrom, se va intalni sambata la Bruxelles cu Robert Lighthizer, reprezentantul SUA pentru Afaceri Comerciale, si cu Hiroshige Seko, ministrul nipon al Comertului, in contextul in care Washingtonul vrea sa impuna taxe vamale la importurile de otel si aluminiu.…

- „Get Out“, un thriller horror care analizeaza relatiile rasiale in Statele Unite ale Americii, a fost desemnat cel mai bun film la gala Independent Spirit Awards, care a avut loc sambata, cu o zi inainte de gala Oscar, scrie Reuters.

- Roberto Azevedo, directorul general al Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), si-a exprimat ingrijorarea fata de planul presedintelui SUA, Donald Trump, de a impune tarife de 25% la importurile de otel si de 10% la aluminiul importat, transmite Reuters.

- Pozitia Londrei cu privire la viitoarele relatii cu Uniunea Europeana lasa ca optiune un acord de comert liber intre cele doua parti, a declarat joi negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, transmite Reuters. ''Marea Britanie isi inchide singura usile, una cate una, si singurul model…

- Regatul Unit si Statele Unite discuta despre soarta a doi jihadisti britanici din cadrul gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) implicati in torturarea si asasinarea unor ostatici occidentali in Siria, a anuntat marti ministrul de Interne Amber Rudd, relateaza Reuters, scrie news.ro.Alexanda…

- Un juriu federal din Statele Unite a decis inculparea a 13 cetateni rusi si a trei organizatii din Rusia pentru amestec in alegeri si in procesul electoral american, informeaza Reuters. Anuntul a fost facut vineri de biroul procurorului special Robert Mueller. Rod Rosenstein, adjunct al procurorului…

- Turcia a propus Statelor Unite ca trupele kurde YPG sa se retraga la est de raul Eufrat si trupele turce si americane sa actioneze impreuna in zona Manbij din Siria, conform unui oficial turc, scrie Reuters, potrivit news.ro.Oficialul, care nu a dorit sa fie identificat deoarece informatia…

- Pelicula ''Isle of Dogs'', semnata de regizorul american Wes Anderson, o animatie inedita despre un oras din Japonia care isi deporteaza cainii la groapa de gunoi de pe o insula in timpul unei epidemii de gripa canina, a fost proiectata joi in deschidea Festivalului International de…

- Prmeierul nipon Shinzo Abe si presedintele american Donald Trump au cazut de acord sa mentina presiunea asupra Coreei de Nord pana cand Phenianul va opri programul sau nuclear, a anuntat miercuri diplomatia nipona, informeaza Reuters.

- Americanul de origine afgana Ahmad Khan Rahimi a fost condamnat marti la inchisoare pe viata pentru atentatele cu bombe comise in 2016, in cartierul Chelsea din districtul newyorkez Manhattan, informeaza AFP si Reuters. Un juriu decisese inca din octombrie anul trecut ca el a comis opt infractiuni legate…

- Un producator de medicamente din Japonia a anuntat ca a dezvoltat o pilula care poate elimina virusul gripal in prima zi de la administrare, pe fondul celei mai grave epidemii de gripa din Statele Unite din ultimii ani, relateaza site-ul publicatiei The Wall Street Journal.

- Ungaria va semna, in curand, un acord pe 15 ani care ii va permite sa importe din Romania jumatate din cantitatea de gaze naturale de care are nevoie in fiecare an, iar livrarile ar putea demara dupa 2022, a declarat vineri premierul ungar, Viktor Orban, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Intr-o…

- Vicepresedintele american Mike Pence a afirmat joi ca SUA urmaresc desfiintarea pasnica a programului nuclear al Coreei de Nord, dar a avertizat Phenianul sa nu subestimeze puterea militara sau determinarea Americii, relateaza Reuters si AFP, informeaza AGERPRES . “Fortele noastre sunt pregatite si…

- Vicepresedintele american Mike Pence i-a dat asigurari miercuri premierului nipon Shinzo Abe ca Washingtonul sta "umar la umar" cu Japonia si alti aliati in efortul de a atinge obiectivul denuclearizarii Coreei de Nord, relateaza Reuters.

- Hassan Rouhani, presedintele Iranului, a acuzat, duminica, Statele Unite ca ameninta Rusia cu noi arme atomice, dupa ce Washingtonul a publicat un raport privind politica SUA in domeniul nuclear in care sunt anuntate planuri de modernizare a arsenalului atomic, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, si premierul nipon Shinzo Abe au discutat, vineri, despre extinderea sistemului de aparare antiracheta din Japonia, a anuntat Casa Alba, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Statele Unite "se tem" ca in Siria ar fi fost folosit de curand gaz sarin, a declarat vineri presei secretarul american al apararii, Jim Mattis, transmit Reuters si AFP. Potrivit lui Mattis, clorul a fost folosit in "numeroase randuri" in atacuri in Siria, "dar ceea ce ne preocupa cel mai mult este…

- Ministrul de Externe al Coreei de Nord a avertizat, vineri, ca in cazul in care Statele Unite vor relua exercitiile militare din regiune dupa Olimpiada de Iarna de la Pyeongchang, atunci Phenianul va reactiona, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters, conform Mediafax.”Ori de cate ori…

- O echipa de cercetatori din Japonia si Australia a dezvoltat un test de sange care detecteaza proteina toxica amiloid beta, considerata cauza declansarii bolii Alzheimer, informeaza Reuters joi.

- Compania japoneza Fujifilm urmeaza sa preia Xerox intr-o tranzactie de 6,1 mld. dolari pentru a se extinde si a scadea din costuri, relateaza Reuters. Achizitia a fost anuntata miercuri si vine in urma presiunilor puse pe compania Xerox de a gasi noi metode de crestere pe masura ce aceasta…

- Regimul de la Phenian a transportat anul trecut carbune in Rusia, de unde a fost apoi exportat in Coreea de Sud si Japonia, in pofida sanctiunilor ONU in acest sens, au declarat trei surse din cadrul serviciilor de informatii europene, pentru agentia de stiri Reuters.

- Tsai Ing-wen, presedintele Taiwanului, a declarat, marti, ca nu exlude posibilitatea unui atac din partea Chinei, in contextul in care tensiunile dintre cele doua tabere au crescut constant in ultimii ani, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- In Tokyo au avut loc, luni, mai multe simulari ale unor eventuale atacuri cu rachete balistice, iar participantii la exercitiu au fost nevoiti sa se adaposteasca intr-un loc sigur sau in statiile de metrou, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters. La exercitiu au luat parte peste 300…

- Acordul NAFTA va fi renegociat cu succes si nu va fi foarte diferit fata de versiunea sa actuala, anticipeaza majoritatea analistilor intervievati de Reuters in aceasta saptamana. Doar 4 din cei 45 economisti participanti la sondaj au afirmat ca acordul va fi desfiintat, iar restul se asteapta ca…

- Suedia va face tot ceea ce va fi necesar si va recurge inclusiv la armata pentru a pune capat violentelor din ultima vreme, a declarat miercuri premierul suedez Stefan Lofven, transmite Reuters. In Suedia rata criminalitatii este relativ scazuta in raport cu situatia de pe plan international,…

- Vicepremierul turc Bekir Bozdag a declarat luni ca Statele Unite ale Americii (SUA) ''se joaca cu focul'' infiintand o forta siriana de securitate la granita ce include militia kurda YPG, relateaza agentia Reuters, scrie agerpres.ro. Duminica, coalitia internationala aflata sub comanda SUA,…

- 14 oameni au fost raniti intr-o explozie produsa in noaptea de luni spre marti in centrul orasul belgian Anvers, scrie Agerpres, citand DPA si Reuters. Politia locala a exclus varianta unui atentat terorist. Explozia, produsa in cartierul studentesc al orasului, a distrus integral o cladire si a avariat…

- Vicepremierul turc Bekir Bozdag a declarat luni ca Statele Unite ale Americii (SUA) ''se joaca cu focul'' infiintand o forta siriana de securitate la granita ce include militia kurda YPG, relateaza agentia Reuters. Duminica, coalitia internationala aflata sub comanda SUA,…

- Statele Unite ale Americii nu au reusit sa submineze acordul in domeniul nuclear semnat de Teheran si marile puteri, a declarat duminica presedintele iranian Hassan Rohani, care a calificat acordul respectiv drept o 'victorie durabila' pentru Iran, transmite Reuters, conform agerpres.ro. Liderul…

- Guvernul SUA a aprobat vanzarea de rachete antibalistice catre Japonia, pentru ca aceasta sa se poata apara impotriva amenintarii nucleare si balistice crescande din partea Coreei de Nord, a anuntat miercuri un oficial din cadrul Departamentului de Stat american, informeaza Reuters. Informatiile…

- Petrolul a atins marti pretul de 68 de dolari pe baril pe pietele internationale, atingand cel mai inalt nivel din mai 2015, consecinta a reducerilor de productie ale OPEC si diminuarea stocurilor de titei ale SUA pentru a opta saptamana consecutiv, noteaza Reuters. Organizatia Tarilor…

- Presedintele american Donald Trump se intalneste marti cu congresmeni republicani si democrati in incercarea de a ajunge la un compromis cu privire la soarta a mii de imigranti tineri si fara documente, ce risca sa fie deportati din Statele Unite, relateaza Reuters. Trump, republicanii…

- Rusia a transmis Statelor Unite sa nu intervina in afacerile interne ale Iranului, a spus ministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, prin intermediul unei declarații pentru agenția oficiala de presa. Acesta a mai spus ca SUA profita de situația din Iran pentru a incerca sa submineze acordul nuclear…