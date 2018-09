Stiri pe aceeasi tema

- Aeroporturi inundate, vehicule luate de vant, valuri uriase - taifunul care s-a abatut marti asupra vestului Japoniei, cel mai violent care a lovit direct arhipelagul nipon in ultimii 25 de ani, a facut cel putin sase victime si 170 de raniti, informeaza AFP. Mass-media locale au raportat cel putin…

- Un taifun puternic se indrepta joi catre vestul Japoniei, amenintand cu ploi puternice si alunecari de teren, mai ales in regiunea afectata in iulie de inundatiisangeroase, relateaza AFP. ”Ramaneti in alerta si luati toate masurile necesare”, i-a indemnat premierul Shinzo Abe pe membrii Guvernului si…

- Un puternic taifun se indreapta spre Japonia, urmand sa loveasca vestul arhipelagului in seara zilei de sambata sau duminica dimineata, intr-o regiune deja grav afectata de intemperii la inceputul lunii iulie, transmite AFP. Taifunul Jongdari aduce vanturi care bat cu 180 de kilometri pe ora…

- Temperatura inregistrata luni in localitatea Kumagaya din prefectura Saitama, situata in apropiere de Tokyo, a atins valoarea record de 41,1 grade Celsius in jurul orei locale 14:00 (5:00 GMT), a anuntat Agentia de Meteorologie din Japonia (JMA), citata de agentia Xinhua. Aceasta este…

- Uniunea Europeana (UE) si Japonia au semnat marti, la Tokyo, un vast acord de liber-schimb, care se vrea un "mesaj puternic impotriva protectionismului" lui Donald Trump. "Sarbatorim semnarea unui acord comercial extrem de ambitios intre doua dintre cele mai mari economii din lume", au declarat premierul…

- Premierul japonez Shinzo Abe urmeaza sa viziteze miercuri regiunea sinistrata din vestul Japoniei, unde cel putin 179 de persoane si-au pierdut viata in urma inundatiilor si alunecarilor de teren cauzate de ploile abundente, informeaza AFP. Shinzo Abe, care si-a anulat un turneu in patru…

- Liderul cultului Aum Shinrikyo, Shoko Asahara, cel care a efectuat atacul cu gaz mortal, in urma cu 23 de ani, in metroul de la Tokyo, a fost executat dupa ce a apelat la ultima cale de atac a deciziei. Presa nipona scrie ca au fost executați și alți șase membri ai Aum Shinrikyo. Atacul cu gaz sarin…

- Japonia elimina regimul de vize pentru deținatorii pașapoartelor diplomatice și de serviciu moldovenești. Anunțul a fost facut de ministrul Afacerilor Externe al Japoniei, Taro Kono, in cadrul intrevederii, la Tokyo, cu omologul sau din Republica Moldova, Tudor Ulianovschi.