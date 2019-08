Japonia - Două decese în urma ploilor diluviene din sud-vestul ţării Autoritatile japoneze au emis miercuri alerte la nivelul maxim in urma ploilor torentiale inregistrate in sud-vestul Japoniei, in special pe insula Kyushu, unde inundatiile majore au provocat deja cel putin doua decese, informeaza AFP.



Cadavrul unui barbat a fost descoperita in masina sa, luata de ape, in prefectura Saga, a declarat un oficial local pentru AFP.



De asemenea, un octogenar a murit inecat in circumstante similare in prefectura Fukuoka, in timp ce incerca sa iasa din autovehiculul blocata de apele in crestere, potrivit autoritatilor locale.



