- Ministrul japonez al Economiei a declarat ca a purtat discuții "sincere și bune" luni, cu omologul sau american, dar a accentuat faptul ca discuțiile legate de cursurile de schimb trebuie deschise în alt context, potrivit Reuters. Întâlnirea are loc dupa ce președintele…

- Secretarul american de Stat Mike Pompeo a declarat luni ca spera ca Statele Unite sa trimita o delegație în Coreea de Nord în urmatoarele saptamâni, dupa ce discuțiile dintre președintele american Donald Trump și liderul nord-coreean Kim Jong-Un s-au terminat fara un acord, relateaza…

- Premierul japonez Shinzo Abe a declarat joi ca sprijina pe deplin decizia presedintelui american Donald Trump de a pune capat summitului de la Hanoi cu liderul nord-coreean Kim Jong Un fara a face concesii, transmite Reuters. Al doilea summit Trump-Kim, desfasurat la Hanoi, s-a incheiat brusc, fara…

- Premierul nipon Shinzo Abe a precizat, joi, ca susține poziția președintelui american Donald Trump de a se retrage din discuțiile cu dictatorul nord-coreean Kim Jong Un fara încheierea niciunui acord, relateaza Reuters. "Susțin cu toata puterea decizia președintelui Trump de a nu…

- Emisarul american pentru Coreea de Nord, Stephen Biegun, a cerut Coreei de Nord o lista completa a pașilor pe care ii va face pentru denuclearizare, o acțiune care va nemulțumi Administrația de la Phenian, relateaza BBC și Reuters, potrivit Mediafax.Cererea emisarului american, comunicata…

- Președintele american Donald Trump și Nancy Pelosi, președintele Camerei Reprezentanților, au decis ca discursul anual despre „Starea națiunii” va fi rostit de președinte în data de 5 februarie, dupa ce evenimentul a fost amânat din cauza blocajului guvernamental parțial, relateaza…

- Producatorul auto francez Renault a confirmat joi numirea lui Jean-Dominique Senard in functia de presedinte si a lui Thierry Bollore in functia de director general, transmite Reuters. "În plus, Consiliul de Administraţie al Renault vrea să supervizeze în mod activ funcţionarea…

- Orice acord prin care s-ar incheia o disputa teritoriala cu Japonia are nevoie de sustinerea publica, a anuntat presedintele Rusiei, Vladimir Putin, scrie Reuters, informeaza News.ro.Cu putin timp inainte ca Putin sa se intalneasca la Kremlin cu premierul japonez Shinzo Abe, politia rusa a…