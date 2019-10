Japonia - Cutremur de 5,7 grade în prefectura Chiba, în aşteptarea taifunului Hagibis Un cutremur cu magnitudinea de 5,7 grade pe Richter a avut loc sambata dupa-amiaza in prefectura japoneza Chiba, la est de Tokyo, in timp ce regiunea se afla in alerta maxima in asteptarea puternicului taifun Hagibis, relateaza EFE. Cutremurul s-a produs la 18:22 ora locala cu epicentrul in largul coastelor prefecturii Chiba, la o adancime de 80 de kilometri, potrivit Agentiei de Meteorologie Japoneza (JMA). Seismul nu include riscul producerii unui tsunami, noteaza JMA. Cutremurul a fost resimtit cu o magnitudine de 3 grade in mai multe zone ale capitalei Tokyo, precum si in orasele Yokohama,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

