Un cutremur cu magnitudinea 6,3 potrivit Institutului american de geofizica USGS s-a produs vineri dimineata in largul prefecturii Miyazaki, in sud-vestul Japoniei, autoritatile informand ca nu exista riscul producerii de tsunami, relateaza AFP.



Seismul a fost resimtit in special in prefectura Miyazaki si o parte a regiunilor invecinate, fara vreun risc de tsunami, a precizat Agentia meteorologica japoneza care a evaluat si ea magnitudinea la 6,3.



O conferinta de presa a specialistilor acestui organism era prevazuta mai tarziu in cursul diminetii pentru a explica mecanismul…