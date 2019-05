Stiri pe aceeasi tema

- Decizia va creste, cel mai probabil, tensiunile dintre cele doua tari, in contextul in care incercarile Statelor Unite de a convinge Coreea de Nord sa renunte la programul sau nuclear au esuat, in urma summitului de la Hanoi dintre Donald Trump si Kim Jong-un. Nava pusa sub sechestru a fost…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi, in urma intalnirii cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un, ca garanțiile de securitate oferite de Statele Unite nu vor fi suficiente pentru a asigura denuclearizarea Coreei de Nord, relateaza Reuters potrivit mediafax. Vladimir Putin și Kim Jong-Un…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi, in urma intalnirii cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un, ca garanțiile de securitate oferite de Statele Unite nu vor fi suficiente pentru a asigura denuclearizarea Coreei de Nord, relateaza Mediafax citand Reuters.

- CHIȘINAU, 12 apr – Sputnik. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a felicitat pe liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, cu prilejul realegerii în funcția de președinte al Consiliului de Stat al Republicii Populare Democrate Coreene (RPDC). © Photo : Nord Stream 2Vladimir Putin: Statele…

- Președintele american Donald Trump declara ca a ordonat retragerea sancțiunilor impuse recent împotriva Coreei de Nord însa nu a fost clar la ce masuri se referea, scrie BBC. Deocamdata, nu este clar la ce sanctiuni se refera Donald Trump, desi Statele Unite au anuntat joi introducerea…

- Președintele american Donald Trump le-a transmis liderilor Coreei de Sud și Japoniei ca Statele Unite vor continua discuțiile și negocierile cu Coreea de Nord, a anunțat joi Sarah Sanders, purtatorul de cuvant de la Casa Alba, relateaza Euronews preluat de Mediafax.Citește și: Gigi Becali…

- Președintele american Donald Trump le-a transmis liderilor Coreei de Sud și Japoniei ca Statele Unite vor continua discuțiile și negocierile cu Coreea de Nord, a anunțat joi Sarah Sanders, purtatorul de cuvânt de la Casa Alba, relateaza Mediafax citâand Euronews. Donald Trump a discutat…

- CHIȘINAU, 28 feb - Sputnik. Președintele american Donald Trump, care a ținut o conferința de presa dupa discuțiile sale cu Kim Jong-un, a declarat ca liderul nord-coreean i-a promis ca nu va efectua teste nucleare. Donald Trump a subliniat ca, în timpul discuțiilor cu Kim Jong-un, nu…