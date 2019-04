Stiri pe aceeasi tema

- ​Iranul considera „ilegale” sancțiunile americane împotriva sa, a reacționat Teheranul dupa ce Washingtonul a anunțat anularea derogarilor acordate unui numar de opt țari, ce le permitea sa cumpere petrol iranian fara sa încalce reglementarile SUA, relateaza AFP.„Întrucât…

- Statele Unite se pregatesc sa anunțe luni ca toți importatorii de petrol iranian vor trebui sa renunțe la aceste importuri daca doresc sa nu fie supuși sancțiunilor americane, potrivit unui material publicat de Washingon Post, citat de Mediafax.Washingtonul a reimpus în luna noiembrie sancțiuni…

- Președintele american Donald Trump a anunțat vineri ca va discuta probabil cu omologul sau rus Vladimir Putin și cu președintele chinez Xi Jinping despre criza din Venezuela, relateaza Reuters citat de Mediafax.„Probabil vom discuta la un moment dat. Voi discuta cu mai multe persoane- poate…

- Statele Unite au sancționat joi doua companii chineze care au ajutat Coreea de Nord sa evite sancțiunile internaționale și cele impuse de Washington pe fondul programului nuclear, acestea fiind primele sancțiuni in conexiune cu Phenianul, dupa summitul celor doi lideri, relateaza Reuters preluata…

- Președintele sirian Bashar al-Assad a declarat ca Guvernul sau nu va negocia cu privire la elaborarea unei constituții cu opoziția susținuta de Turcia, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. Reprezentantul ONU pentru Siria a fost însarcinat anul trecut sa formeze o comisie…

- Pentru a face o calatorie de 1.100 de kilometri intre orașul sudic Kristiansand și Trondheim, in nord, prin coasta de vest, de exemplu, dureaza in prezent 21 de ore și necesita șapte treceri de feribot. Guvernul norvegian intenționeaza sa reduca la jumatate acest timp, cu un proiect de infrastructura…

- Cele mai mari achizitii de aur efectuate de bancile centrale dupa anul 1967 au contribuit la un avans de 4% al cererii mondiale de metal galben in cursul anului trecut, a anuntat joi Consiliul Mondial al Aurului (WGC), transmite Reuters. În cel mai recent raport al său, WGC susţine că…

- Rusia si China reprezinta cele mai mari amenintari in ceea ce priveste spionajul si atacurile cibernetice impotriva Statelor Unite si sunt mai unite ca niciodata in pozitia lor, a declarat marti in Senatul american directorul comunitatii nationale de informatii a SUA, Dan Coats, relateaza Reuters. Dan…