Japonia - Circa 430.000 de gospodării din zona Tokyo, fără energie electrică după taifunul Faxai Aproximativ 430.000 de gospodarii din zona Tokyo sunt in continuare afectate de o pana de curent provocata de un puternic taifun, a anuntat miercuri o companie de utilitati din Japonia, citata de agentia DPA.



Taifunul Faxai, insotit de rafale devastatoare de vant si ploi torentiale, a lovit luni o regiune vasta din zona Tokyo provocand decesul a trei persoane, ranirea altor cateva zeci si prabusirea mai multor stalpi de inalta tensiune.



Un val de canicula care a urmat marti furtunii, a condus la decesul a doi varstnici, iar alte zeci de persoane din prefectura Chiba, situata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Taifunul Faxai, insotit de rafale devastatoare de vant si ploi torentiale, a lovit luni zona metropolitana Tokyo unde a provocat decesul a trei persoane si ranirea altor cateva zeci, relateaza DPA. Furtuna a parasit zona de uscat in cursul diminetii de luni si s-a indreptat catre Oceanul…

- Unul dintre cele mai puternice taifunuri care a afectat in ultimii ani capitala Japoniei a lovit luni regiunile situate la est de Tokyo unde a provocat decesul unei femei, relateaza Reuters, citata de Agerpres. Peste 130 de curse aeriene au fost anulate, iar circulatia pe numeroase cai feroviare a fost…

- Romanii care doresc sa calatoreasca in Japonia sunt informati ca autoritatile locale au avertizat in legatura cu riscul producerii de inundatii si alunecari de teren, din cauza ploilor torentiale, in estul tarii. Potrivit unui comunicat de presa transmis, luni, de Ministerul Afacerilor Externe, sunt…

- Unul dintre cele mai puternice taifunuri care a afectat in ultimii ani capitala Japoniei a lovit luni regiunile situate la est de Tokyo unde a provocat decesul unei femei, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Peste 130 de curse aeriene au fost anulate, iar circulatia pe numeroase cai feroviare a…

- Tokyo, 9 sep /Agerpres/ - Unul dintre cele mai puternice taifunuri care a afectat in ultimii ani capitala Japoniei a lovit luni regiunile situate la est de Tokyo unde a provocat decesul unei femei, relateaza Reuters. Peste 130 de curse aeriene au fost anulate, iar circulatia pe numeroase cai feroviare…

- Un vulcan situat la circa 140 de kilometri vest de Tokyo a intrat in eruptie in noaptea de miercuri spre joi, pentru prima data dupa 2015, iar autoritatile nipone au restrictionat accesul in zona, informeaza AFP. Muntele Asama, de 2.568 de metri, unul dintre cei mai activi vulcani din tara, a erupt…

- 5.000 de gospodarii din Neamt nu au energie electrica, miercuri, 3 iulie, la ora 14, ca urmare a vintului puternic ce s-a abatut asupra judetului. Conform raportului operativ emis de Prefectura Neamt sint afectate total localitatile Poloboc, Borlesti, Nechit si Tazlau si partial Ruseni. Numarul total…

- Saptesprezece persoane au fost ranite in prefectura Yamagata, cate patru in prefecturile Niigata si Miyagi, si una in prefectura Ishikawa, informeaza agentia nipona. Agentia pentru gestionarea incendiilor si a dezastrelor naturale a anuntat ca nu au fost consemnate persoane disparute in urma…