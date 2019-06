Stiri pe aceeasi tema

- Premierul nipon Shinzo Abe incepe miercuri o vizita de doua zile la Teheran, in contextul tensiunilor sporite din ultima perioada dintre Iran si Statele Unite, informeaza dpa preluat de agerpres.Vezi și: Se schimba situația: un roman va conduce masoneria lumii Abe, primul sef de…

- Ministrul german de Externe a ajuns la Teheran pentru a purta luni discuții cu președintele Hassan Rouhani, în cadrul unui efort european concertat pentru pastrarea acordului nuclear dintre Iran si marile puteri mondiale și pentru dezamorsarea tensiunilor dintre SUA și Iran, relateaza Reuters…

- Potrivit agentiei de presa Kyodo, aceasta ar fi prima vizita in Iran in 41 de ani a unui premier al Japoniei. Un responsabil guvernamental a precizat pentru AFP ca Tokyo 'continua sa se ocupe de detaliile programului, intre care persoanele pe care le va intalni' Abe. Presa nipona afirma ca prim-ministrul…

- Presedintele iranian, Hassan Rohani, a afirmat sambata ca negocieri cu Statele Unite vor putea avea loc numai in “respect” reciproc si “in cadrul dreptului international”, potrivit site-ului guvernamental, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . “Suntem oameni de ratiune si negociere si ne asezam la masa…

- Presedintele SUA Donald Trump, aflat in vizita in Japonia, a adoptat luni un ton conciliant in fata tensiunilor in crestere cu Iranul, dand asigurari ca Washingtonul nu doreste o schimbare de regim la Teheran, si s-a declarat optimist in privinta intentiilor Coreei de Nord, apreciind "inteligenta" liderului…

- "Nu urmarim o schimbare de regim (la Teheran), vreau ca aceasta sa fie clar", a spus presedintele american, in timp ce Statele Unite desfasoara forte militare in Orientul Mijlociu."Ceea ce dorim este absenta armelor nucleare. Chiar nu vreau sa ranesc Iranul", a adaugat el, la incheierea…

- Un oficial militar de la Teheran a declarat ca Iranul poate scufunda navele de razboi americane trimise in regiunea Golfului folosind rachete si “arme secrete”. Declarația vine dupa ce Statele Unite au anuntat vineri desfasurarea a 1.500 de soldati in Orientul Mijlociu. Washingtonul a transmis ca aceasta…

- „Vom invinge frontul americano-sionist. Iranul are cel mai inalt grad de pregatire militara defensiva, pentru a contracara orice tip de amenintare sau solicitari excesive", a declarat Amir Hatami. Statele Unite au mobilizat forte militare suplimentare in Orientul Mijlociu, inclusiv un portavion,…