Japonia - Cel puţin 4 morţi în urma ploilor torenţiale; sute de mii de persoane au fost evacuate Pana sambata dimineata a fost consemnat decesul a patru persoane, iar alte doua erau date disparute in prefectura Chiba, la est de Tokyo, a anuntat postul public NHK. Mai multe alunecari de teren s-au produs in zonele imbibate cu apa din regiune, inundate de a treia furtuna din ultimele sase saptamani, iar in unele locuri a plouat in jumatate de zi cat intr-o luna. Ordine de evacuare si atentionari au fost emise in mare parte din nordul tarii afectat de luna trecuta de doua taifunuri. In orasul Ushiku din Chiba au cazut 283,5 milimetri de precipitatii in 12 ore. Autoritatile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O regiune intinsa din estul Japoniei, lovita de inundatii si alunecari de teren in urma trecerii taifunului Hagibis in urma cu doua saptamani, se pregatea vineri pentru un nou episod de ploi torentiale, zeci de mii de persoane din regiunile invecinate Tokyo fiind vizate de avertizari de evacuare,…

- O regiune intinsa din estul Japoniei, lovita de inundatii si alunecari de teren in urma trecerii taifunului Hagibis in urma cu doua saptamani, se pregatea vineri pentru un nou episod de ploi torentiale, zeci de mii de persoane din regiunile invecinate Tokyo fiind vizate de avertizari de evacuare,…

- Potrivit sursei citate, 12 persoane sunt date disparute dupa ce taifunul Hagibis a lovit arhipelagul nipon la sfarsitul saptamanii trecute. In toata jumatatea estica a principalei insule Honshu, 52 de rauri s-au revarsat. S-au inregistrat peste 170 de alunecari de teren in 19 prefecturi, multe dintre…

- Operatiunile de salvare continua in Japonia in urma taifunului Hagibis. Sub amenintarea unor noi ploi, echipele de interventie fac eforturi uriase ca numarul victimelor sa nu mai creasca. Potrivit unui nou bilant, cel putin 70 de persoane si-au pierdut viata, 200 au fost ranite si zeci de mii de case…

- Cincisprezece persoane sunt in continuare date disparute, a informat NHK, citeaza Agerpres. Peste 100.000 de soldati, pompieri, politisti si membri ai pazei de coasta continua sa caute supravietuitori in zonele inundate si afectate de alunecarile de teren, declansate de ploile - calificate…

- Șapte persoane au murit si alte 15 sunt date disparute dupa cel mai puternic taifun care a lovit Japonia in ultimele decenii, paralizand Tokyo, provocand revarsarea raurilor care au dus la evacuarea a milioane de oameni inainte de a se indrepta spre coasta de nord-est a Japoniei. Taifunul…

- Autoritațile nipone au recomandat evacuarea a sute de mii de persoane in condițiile in care regiunea centrala a Japoniei, inclusiv capitala țarii, Tokyo, ar putea fi afectata in weekend de cel mai distrugator taifun din ultimele șase decenii. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Super…

- Autoritațile nipone au recomandat evacuarea a sute de mii de persoane in condițiile in care regiunea centrala a Japoniei, inclusiv capitala țarii, Tokyo, ar putea fi afectata in weekend de cel mai distrugator taifun din ultimele șase decenii, informeaza cotidianul The Guardian, potrivit Mediafax.Meteorologii…