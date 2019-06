Japonia - Cel puţin 26 persoane au fost rănite în urma unui puternic seism Saptesprezece persoane au fost ranite in prefectura Yamagata, cate patru in prefecturile Niigata si Miyagi, si una in prefectura Ishikawa, informeaza agentia nipona. Agentia pentru gestionarea incendiilor si a dezastrelor naturale a anuntat ca nu au fost consemnate persoane disparute in urma cutremurului. Agentia de Meteorologie din Japonia a ridicat miercuri dimineata alerta de tsunami dupa ce valurile de pana la un metru inaltime prognozate pentru coastele prefecturilor Ishikawa, Niigata si Yamagata nu s-au produs, noteaza agentia DPA. Potrivit postului public NHK, valuri tsunami cu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

