Japonia - Cel puţin 26 de morţi în urma trecerii taifunului Hagibis (presă) Cel putin 26 de persoane si-au pierdut viata, potrivit mass-mediei japoneze, in urma trecerii devastatoare a taifunului Hagibis, in timp ce 110.000 de membri ai echipelor de salvare se pregateau duminica sa ajute oamenii blocati in urma inundatiilor, relateaza AFP.



Locuinte inundate, alunecari de teren, rauri revarsate: taifunul insotit de ploi torentiale, considerate de meteorologii niponi de o intensitate "fara precedent", a provocat dezastru dupa ce a lovit centrul si estul Japoniei in noaptea de sambata spre duminica.



Locuitori si-au pierdut viata in alunecari de teren,…

Sursa articol: agerpres.ro

