Stiri pe aceeasi tema

- Un bebelus din Japonia, care a cantarit doar 258 de grame la momentul nasterii sale premature, urmeaza sa paraseasca spitalul dupa o perioada de sase luni si jumatate in care a fost ingrijit in sectia de neonatologie! Copilul a venit pe lume la 22 de saptamani de sarcina!

- Un bebelus din Japonia, care a cantarit doar 258 de grame la momentul nasterii sale premature, urmeaza sa paraseasca spitalul dupa o perioada de sase luni si jumatate in care a fost ingrijit in sectia de neonatologie! Copilul a venit pe lume la 22 de saptamani de sarcina!

- Un bebelus din Japonia, care a cantarit doar 258 de grame la momentul nasterii sale premature, urmeaza sa paraseasca spitalul dupa o perioada de sase luni si jumatate in care a fost ingrijit in sectia de neonatologie, a anuntat institutia citata de AFP. Baietelul s-a nascut prin cezariana la 24 de saptamani…

- Mirela Vaida a nascut in aceasta dimineața. Indragita prezentatoare de televiziune a devenit mama pentru a treia oara și este in culmea fericirii. Mirela Vaida, in varsta de 37 de ani, a adus pe lume un baiețel perfect sanatos, pe care il va boteza cu numele Tudor Ștefan. Vedeta de televiziune nu a…

- Un caine din Arizona din rasa Marele Danez a nascut prin cezariana „o turma” de 19 catelusi, conform Huffington Post care citeaza o declaratie pe Facebook a Spitalul pentru Animal Kingman.Interventia a necesitat ajutorul a 11 membri ai personalului medical.

- Un copil care cantarea doar 268 de grame la nastere a reusit sa supravietuiasca, in ciuda sanselor extrem de mici. Dupa șapte luni petrecute in spital, baiețelul din Japonia a ajuns in cele din urma acasa, cu o remarcabila greutate de 3.