Japonia: Captură-record de amfetamine Operatiunea s-a derulat luni noaptea dupa ce o mica nava le-a parut suspecta autoritatilor, in localitatea Minami Izu, la sud-vest de Tokyo, au precizat surse din ancheta pentru NHK. La perchezitie au fost descoperite 800 kg de amfetamine, cea mai mare captura inregistrata pana acum in Japonia la un singur transport. Au fost retinuti sapte chinezi care se aflau la bordul ambarcatiunii. Autoritatile au aratat ca amfetaminele confiscate ar fi atins o valoare de piata de 394 de milioane de euro. Potrivit acelorasi surse, incarcatura a ajuns in Japonia din Hong Kong. Politia nipona investigheaza… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

