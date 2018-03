Japonia are o mare problema. Strainii, mai degraba decat robotii, ar putea sa o ajute

Stiri pe aceeasi tema

- Editura Cartea Copiilor traduce in premiera in limba romana doua noi titluri, „In iarba” de Yukiko Kato si „Hei, stai putin!” de Hatsue Nakawaki, ambele ilustrate de artista Komako Sakai. Avand in comun minimalismul replicilor si ilustratiile delicate si sensibile, cartile sunt ideale pentru copii foarte…

- Fostul selectioner al nationalei de rugby a Africii de Sud, Allister Coetzee, va prelua functia de antrenor principal al echipei Canon Eagles, care evolueaza in prima liga a Japoniei, a anuntat Federatia de rugby de la Tokyo. Coetzee, 54 de ani, a mai antrenat o grupare nipona, Kobe Kobelco Steelers,…

- Bitcoin a inregistrat o scadere de 4%, ajungand vineri la 8.947 de dolari. Scaderea s-a datorat schimbarilor din aceasta saptamana pe care Statele Unite si Japonia le-au facut in incercarea de a tine sub control piata criptomonedelor, relateaza BBC. La inceputul acestei saptamani, reprezentantii…

- Ultima persoana care a murit din cauza gripei avea conditii medicale preexistente si nu era vaccinata antigripal. Este vorba despre o femeie de 58 de ani din judetul Hunedoara. Situatia in Romania este grava, inca se moare de gripa si singura modalitate de a evita sa facem gripa este…

- Compania Toyota Motors a anuntat ca va investi trei miliarde de dolari pentru a scoate masinile autonome din laborator si a le pune la dispozitia clientilor, potrivit MarketWatch. Toyota, Denso Corp si Aisin Seiki vor dezvolta o noua companie in Tokyo, denumita Institutul de Cercetare Avansata…

- Este destul de greu sa scapi de furnici care uneori te pot scoate din minti cu incapatanarea lor de a ramane in casa ta. Iar folosirea unor spray-uri de pesticide s-ar putea sa nu fie chiar solutia ideala. Este posibil sa fi golit deja cateva recipiente fara insa a rezolva problema. Iar daca esti…

- De nenumarate ori am semnalat in paginile publicației noastre cum oamenii din administrația locala fac ce vor cu legile, le jongleaza dupa propriile interese sau dupa cum primesc indicații de la șefi. In paralel, consilierii locali, de cele mai multe ori abulici, ridica mana dupa cum le indica șeful…

- Un tablou de Claude Monet, care i-a apartinut unui colectionar japonez dar care disparuse de decenii, a fost regasit la Muzeul Luvru din Paris si se va intoarce in Japonia, a anuntat marti Muzeul National de Arta Occidentala de la Tokyo, citat de AFP, scrie AGERPRES.Citeste si: Abrogarea pensiilor…

- Cei doi barbati, despre care se crede ca sunt activisti ai dreptei, s-au deplasat cu o duba in fata sediului unui grup pro-Phenian, Asociatia generala a rezidentilor coreeni din Japonia, iar unul dintre ei a tras cateva focuri de arma asupra portii, vineri dimineata, potrivit politiei nipone.Nicio…

- Elevii și studenții pasionați și pricepuți in domeniul roboților sunt așteptați sa se intreaca la Universitatea Politehnica Timișoara. Sambata, 24 februarie va avea loc prima ediție a concursului local de robotica UProboT, organizat de Liga AC (Liga Studenților din Facultatea de Automatica…

- Tota Kaneko, care a condus miscarea reformatoare a poeziei haiku din Japonia postbelica cu stilul sau avangardist, a decedat marti noapte din cauza unui stop repirator, la un spital din prefectura Saitama, la varsta de 98 de ani, informeaza agentia Kyodo. Absolvent al Universitatii…

- „Toata tara asteapta niste concluzii ferme si corecte, dupa toate mizeriile si abuzurile, toata Romania astepta ceva si s-a amanat. Eu sper ca va avea un happy-end in Parlament. Suntem pusi in situatia de a spera ca saptamana viitoare va face ce trebuie”, a spus Codrin Stefanescu. El a declarat,…

- Chemat de urgenta in tara la cererea premierului Viorica Dancila, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va avea, joi, la intoarcerea din Japonia, o discutie aceasta privind situatia de la DNA. Ministrul a fost chemat pentru a lua masuri privind conducerea institutiei.

- Presedintele american Donald Trump si premierul japonez Shinzo Abe au convenit sa mentina presiunea asupra Coreei de Nord in pofida semnalelor de detensionare a relatiilor in Peninsula Coreeana, transmite dpa, citand o declaratie a sefului guvernului de la Tokyo. Potrivit acestuia, in cursul discutiei,…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a transmis, marți, ca joi va participa la sedinta de Guvern. “Joi voi participa la sedinta de Guvern”, a spus ministrul justiției, citat de Mediafax. Tudorel Toader se afla intr-o vizita oficiala in Japonia, iar conferința la care urma sa participe la Tokyo este…

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier, aflat in vizita in Japonia, a respins miercuri intr-un discurs la Tokyo existenta unor semne de relaxare a tensiunilor in Peninsula Coreea inaintea Jocurilor Olimpice de Iarna din Coreea de Sud, informeaza dpa. Presedintele german a avertizat asupra unor…

- Autoritațile locale se zbat sa interneze oamenii strazii cu probleme psihice, insa se bat de procese lungi și anevoioase, lipsa locurilor pentru internare sau de impotrivirea familiei celui ce se dorește a fi internat.

- O proba sportiva importanta ar putea disparea de la Jocurile Olimpice de la Tokyo.Boxul risca sa nu fie inclus in programul competiției din Japonia. Aceasta decizie ar putea fi luata in legatura cu cu problemele de guvernanta din cadrul Federatiei internationale de box amator.

- Un robot pe nume Sawyer prepara si serveste cafea clientilor intr-o cafenea din Tokyo, Japonia, deschisa saptamana trecuta in districtul Shibuya. Robotul are un singur brat si un ecran in care ii sunt infatisati ochii, noteaza Daily Mail. Aparatul isi intampina clientii si ii intreaba…

- In cadrul unei convorbiri telefonice, Trump si Abe au 'convenit de asemenea asupra necesitatii de a accelera campania de presiune internationala maxima pentru denuclearizarea Coreei de Nord', a anuntat Casa Alba. Convorbirea are loc in contextul in care emisarul special al SUA pentru Coreea…

- Conform unui decret publicat joi seara, Dmitri Medvedev permite Ministerului rus al Apararii sa utilizeze un aeroport civil situat pe Insula Iturup pentru stationarea avioanelor militare ruse.Insula, numita Etorofu in japoneza, se numara printre teritoriile ocupate de fortele sovietice…

- Selectionatele de rugby ale Noii Zeelande si Australiei se vor infrunta pe teritoriul japonez, cu un an inaintea Cupei Mondiale, urmand sa dispute cel de-al treilea meci din cadrul Bledisloe Cup pe 27 octombrie, la Yokohama, au anuntat federatiile celor doua tari din emisfera sudica. Noua…

- O mare parte a Japoniei a fost afectata de o puternica furtuna de iarna care a provocat viscol, ninsori abundente si temperaturi negative, au anuntat ieri autoritatile meteorologice nipone, citate de DPA, potrivit Agerpres. Persoanele care fac naveta in Tokyo s-au confruntat ieri dimineata cu temperaturi…

- Japonia a inaugurat marti, la Tokyo, un muzeu consacrat insulelor care constituie subiect de disputa cu China si Coreea de Sud. Seulul nu a intarziat sa ceara inchiderea muzeului administrat de guvernul nipon si care prezinta documente si fotografii in sustinerea revendicarilor teritoriale ale Japoniei,…

- O mare parte a Japoniei a fost afectata de o puternica furtuna de iarna care a provocat viscol, ninsori abundente si temperaturi negative, au anuntat joi autoritatile meteorologice nipone, citate de DPA. Persoanele care fac naveta in Tokyo s-au confruntat joi dimineata cu temperaturi de…

- Loredana Toma este varful primei generatii de halterofili de la Clubul Sportiv Botosani. A fost descoperita in urma unei selectii facute de profesorul Constantin Urdas si a confirmat inca de la primele concursuri. In decembrie 2017, botosaneanca din Ibanesti a devenit, la 22 de ani, cea mai buna…

- Un soldat nipon si cel putin 16 persoane au fost ranite marti dupa eruptia unui vulcan care a declansat o avalansa in apropiere de o statiune montana aflata la nord vest fata de Tokyo, au anuntat autoritatile japoneze, citate de AFP, scrie Agerpres.Un membru al Fortelor de autoaparare a murit dupa ce…

- Un soldat nipon si cel putin 16 persoane au fost ranite marti dupa eruptia unui vulcan care a declansat o avalansa in apropiere de o statiune montana aflata la nord-vest fata de Tokyo, au anuntat autoritatile japoneze, citate de AFP. Un membru al Fortelor de autoaparare "a murit dupa ce…

- Mii de calatori au ramas blocati in trafic marti si zeci de persoane au fost ranite in urma caderilor de zapada neobisnuit de abundente care s-au produs la Tokyo in cursul zilei de luni. Agentia de meteorologie din Japonia a inregistrat 23 de centimetri de zapada in anumite zone ale capitalei nipone,…

- Persoanele aflate intr-un parc de distracții din Tokyo au fost nevoite sa se adaposteasca, dupa ce sirenele au inceput sa sune, din cauza unui exercițiu de aparare civila. Potrivit ABC News, autoritațile din capitala japoneza au organizat acest exercițiu bazindu-se pe un scenariu in care Coreea de Nord…

- Zeci de persoane au fost ranite si numeroase curse aeriene au fost anulate la Tokyo, din cauza ninsorilor, autoritatilor emitand o prima alerta de vreme rea in ultimii patru ani, relateaza AFP.Peste 330 de curse interne au fost anulate, fiind inregistrate probleme si in transportul feroviar.…

- Echipa romaneasca Flex s-a clasat pe locul al doilea la cea de-a 29-a editie a competitiei de sumo robotic All Japan Robot Sumo Tournament, organizata in luna decembrie, la Tokyo, concurs la care au participat 120 roboti din 25 de tari.

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, aflat intr-o vizita istorica in Romania, a anulat intalnire cu primul ministru al Romaniei ce urma sa aiba loc la Palatul Victoria. Potrivit noului program publicat de Guvernul Romaniei, o delegație economica condusa de directorul adjunct al cabinetului Abe va avea o…

- Premierul japonez Shinzo Abe a parasit vineri capitala Tokyo pentru un turneu diplomatic in Europa Centrala si de Est, care va cuprinde cele trei tari baltice, Bulgaria, Serbia si Romania, in contextul in care Japonia incearca sa obtina sprijin pentru politica sa ferma fata de Coreea de Nord, noteaza…

- Japonia a protestat joi fata de prezenta unei nave militare chineze si a unui submarin neidentificat in apropierea insulelor disputate din Marea Chinei de Est, cerand Beijingului sa evite actiunile care ar putea afecta imbunatatirea relatiilor bilaterale, relateaza Reuters si dpa. Submarinul…

- Robotica este viitorul, dar și roboții au cateodata zile mai proaste. O demonstreaza din plin ediția din acest an a CES, dupa ce un robot LG a clacat chiar in timpul prezentarii. Roboțelul CLOi, proiectat sa fie draguț Roboțelul se numește CLOi, iar acesta este un pic bucalat. Acesta ar trebui sa joace…

- In toate gangurile din oraș, mirosul intepator de urina ii face pe mulți trecatori sa se intoarca din drum. Problema a fost semnalata si autoritatilor locale care cauta solutii. Una dintre ele ar fi montarea de reflectoare si camere de supraveghere in aceste zone. Pe adresa Primariei municipiului Buzau…

- Compania japoneza a anuntat ca va colabora cu companiile pentru a dezvolta un remediu pentru fiecare vehicul si pentru a cere proprietarilor acestora sa vina sa inlocuiasca airbagurile. Dispozitivele de umflare defecte pot exploda in cazul unor coliziuni si pot rani ocupantii vehiculelor cu schije…

- Situația de securitate in care se afla Japonia este cea mai periculoasa de dupa Al Doilea Razboi Mondial, din cauza „provocarilor inacceptabile” din partea Coreei de Nord, spune premierul Shinzo Abe.

- Sistemele antibalistice instalate de Statele Unite în România și Polonia constituie încalcari ale Tratatului forțelor nucleare intermediare (INF), acuza Sergei Riabkov, adjunct al ministrului rus de Externe, avertizând ca Rusia va lua masuri militare pentru a face fața noilor…

- Veniturile salariale in Minato, zona din Tokyo in care si-au infipt radacini giganti din industria hi-tech, precum Google, Honda, Apple si Sony, au crescut cu 251% in perioada 2012-2016, in comparatie cu salariul mediu in Tokyo care a crescut doar cu 7%, potrivit Quartz. Japonia a fost considerata…

- Ministrul japonez de externe Taro Kono a declarat miercuri ca orice incercare de a revizui acordul incheiat in 2015 de Tokyo cu Coreea de Sud privind asa-numitele "femei de reconfortare", fortate sa lucreze in...

- Japonia va realiza in premiera, in ianuarie, la Tokyo, o simulare de evacuare a cetatenilor capitalei in cazul unui eventual atac cu rachete, ca raspuns la repetatele lansari de proiectile nord-coreene, dintre care unele au zburat in acest an deasupra teritoriului nipon, transmite agentia EFE. Aproximativ…

- S-a decis soarta lui Florin Andone. Ce i se pregatește internaționalului roman de la Deportivo La Coruna. Steril in fața porții la echipa naționala, Andone n-are prea multe bucurii nici la trupa din Galicia. Florin Andone (24 de ani) traverseaza, probabil, cea mai dificila perioada de cand a ajuns la Deportivo…

- Un risc major de conflict intre SUA și China este dat de un factor mai puțin vizibil, explicat insa de un expert in politca externa din cadrul programlui Brooking. Marea Chinei de Est ar putea fi un motiv de razboi pentru cele doua dintre cele mai puternice puteri ale lumii. „In ciuda profilului mai…

- Xiang Xiang, un pui de urs panda femela, in varsta de sase luni, venit pe lume la gradina zoologica Ueno din Tokyo, a fost prezentat luni presei, inainte sa fie mutat in zona accesibila publicului, informeaza AFP. Aflat intr-o forma fizica buna si cantarind 12,3 kilograme, puiul de panda…