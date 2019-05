Japonia - Apel în instanţă, pentru stoparea vânătorii de delfini Activistii de mediu au cerut vineri unui tribunal japonez sa puna capat "vanatorii dirijate" de delfini, o practica pe care o considera plina de cruzime si ilegala, in prima audiere ce a fost organizata in cadrul unei actiuni in justitie fara precedent in Japonia, informeaza AFP.



Reclamantii au argumentat in fata instantei ca aceasta metoda de vanatoare este marcata de cruzime si ca, de asemenea, capturarea delfinilor pentru a fi vanduti administratorilor unor acvarii nu poate fi considerata o activitate culturala traditionala, a declarat Kyoko Yoshida, un reprezentant al militantilor

